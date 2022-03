Eccellenza. Barano, oggi o mai più….

Settecentoquaranta giorni dopo, arriverà una vittoria al “Don Luigi Di Iorio”? Riuscirà il Barano, a distanza di oltre due anni, a prendersi una seppur magra soddisfazione dopo un campionato così tribolato? Lo sapremo oggi pomeriggio quando alle 14.30 gli aquilotti incroceranno i tacchetti con la Nuova Napoli Nord, unica squadra che finora non ha mosso la classifica.

Sia due settimane fa col Savoia che domenica scorsa contro il Real Forio, la formazione cara ai Sinigaglia ha dimostrato di essere viva, che cercherà fino all’ultima giornata di cancellare lo zero dalla classifica. Al pari del Barano, che nell’ultima giornata contro l’Albanova per cinquanta minuti ha giocato alla pari per poi metterci del suo nella goleada dei casalesi, anche il Napoli Nord se la sta giocando, abbassando la media dei gol subiti rispetto al girone d’andata.

Isidoro Di Meglio dovrà rinunciare ai soliti Rosi e Mattera, due under che avrebbero potuto dare un buon contributo se a posto fisicamente. Desi ieri si è allenato ma non è stato convocato perché non ha partecipato alle altre sedute. Si registrano i rientri di Monti in difesa e Scritturale a centrocampo. Il capitano dovrebbe far coppia con Trani, anche se potrebbe esserci spazio a gara in corso per Esposito.

Per l’attacco, Rubino cercherà il suo primo gol al Testaccio, così come De Stefano cercherà di fare un passo avanti in classifica cannonieri. Non essendoci ormai speranze di agganciare la zona play-out (nel calcio i miracoli tuttavia sono sempre possibili), in casa bianconera si punta a qualche obiettivo personale anche se il risultato pieno dovrà essere quello principale perché nella storia del Barano non si riscontra un dato così brutto, benché acuito dalla pandemia che fece sospendere il campionato di Eccellenza 2019/20 quando mancavano sette giornate alla fine e fatto durare circa tre mesi quello relativo alla passata stagione. Due anni sono pur sempre due anni e un’onta del genere va sicuramente cancellata.

ARBITRO – Al “Di Iorio” (ore 14.30) arbitrerà il signor Michele Aprile della sezione di Caserta (ass. Vatiero di Agropoli e Vanacore di Castellammare)

I CONVOCATI

Portieri: Mennella, Castaldi.

Difensori: Errichiello, Trani, Esposito, Monti, Mocerino, Tumolillo, Bocchetti.

Centrocampisti: Cerase, Ferri, Scritturale, Matarese, Alcazar, Petrone, Ruffo.

Attaccanti: Rubino, Diabaka, De Stefano, Oratore.