Eccellenza. Barano-Ischia: il derby parla buonopanese

Un’Ischia lanciatissima, che non ha ancora perso le speranze di agganciare il secondo posto, domenica pomeriggio affronterà un Barano che ormai attende solo la fine di questa ennesima stagione povera di risultati, non avendo più nulla da chiedere a questo campionato. Un derby in tono minore rispetto a quello di domenica scorsa al “Mazzella” contro il Real Forio ma questo non significa che gli aquilotti si scanseranno.

Faranno la loro onesta partita così come è già avvenuto contro la Puteolana, quando i bianconeri uscirono dal campo a testa alta. Anche questo incontro sarà caratterizzato da tanti ex. Su tutti Luigi Mennella, Monti e Rubino, senza dimenticare Oratore. Sulla sponda gialloblù gli ex bianconeri sono decisamente in numero superiore: si va da entrambi i portieri Mazzella e Di Chiara ai vari Di Costanzo, Chiariello, Pistola, Kikko Arcamone, D’Antonio, Conte; Montanino, Muscariello e Filosa. A questi andrebbe aggiunto Angelo Arcamone che sarebbe stato tra gli ex più “freschi”. Un derby che vedrà in campo tanti calciatori provenienti del comune della Baia dei Maronti, in particolare originari di Buonopane. Tra questi Kikko Arcamone, Di Costanzo e Florio da una parte, Oratore e il giovane Sorbo dall’altra. Barano da anni rappresenta un sicuro ricambio tecnico per la principale realtà calcistica dell’isola, oltre ad avere tantissimi rappresentanti in seno alla tifoseria.

ORATORE – Non ha alcuna intenzione di smettere. Faustino Oratore, trentanove anni, si mise in luce prima con la Juniores gialloblù, per poi passare in prima squadra. Erano i primi, difficili anni in Eccellenza, condizionati da un paio di infortuni seri. Dopo il ritorno del 2019, quello registratosi nella prima finestra di mercato di questa stagione è stato il terzo ritorno a casa per il centravanti che in queste ultime tre partite, insieme al promettente 2004 Sorbo, avrà l’occasione per giocare qualche scampolo di partita anche perché Diabaka nel frattempo (insieme ad Alcazar) ha salutato. «Smettere quest’anno? Ci dovrò pensare – dice Oratore, 46 presenze nell’Ischia in quattro stagioni –. Fin quando mi diverto e il fisico regge, ci sarò. Cerco di dare il mio contributo, in campo così come fuori dal campo. Auguro all’Ischia di centrare il suo obiettivo. Il Barano deve riorganizzarsi per la prossima stagione».

ARCAMONE – Dai canali ufficiali della società gialloblù, l’altro buonopanese doc, Kikko Arcamone, ha espresso il suo pensiero: «La prossima partita che affronteremo sarà una di quelle dove dovremo dimostrare quella maturità che serve alle squadre che vogliono puntare ad un posto importante in classifica non sottovalutando la gara. Sarà un finale di stagione impegnativo – ha aggiunto il centrocampista – dove penso che la cosa più importante sia non sbagliare mai l’atteggiamento, e cioè scendere in campo con la consapevolezza di essere una grande squadra ma con l’umiltà di chi sa che se non supera i propri limiti non arriva da nessuna parte. Mi fido dei miei compagni e sono sicuro che ce la metteremo tutta per fare bottino pieno da qui alla fine».

COME AL “MAZZELLA”

Il “Don Luigi Di Iorio” domenica si colorerà di gialloblù. Infatti, la società baranese ha messo a disposizione dei tifosi dell’Ischia un congruo numero di biglietti. Sarà l’ultima occasione di questa stagione di assistere ad una partita con un numero adeguato di spettatori visto che nelle ultime gare al campo sportivo testaccese le presenze erano al minimo storico.