Eccellenza. Barano altra scoppola: poker Albanova

Simone Vicidomini | Il Barano torna dalla trasferta di Casal di Principe con l’ennesima sconfitta. Gli aquilotti vengono battuti per 4-0 dall’Albanova, a segno due volte per tempo. Partita mai in discussione e con il risultato già messo in ghiaccio da parte dei biancoazzurri nella prima frazione di gioco. Nella ripresa il copione non è cambiato, nonostante Isidoro Di Meglio abbia mandato in campo forza fresche.

L’unico che ha creato qualche grattacapo alla retroguardia locale è stato Desi sul finire con qualche azione personale. Tre punti per la squadra di Amorosetti che conquista la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Forio di sette giorni fa (2-1) e si rilancia in classifica. Per il Barano ormai è notta fonda. Nel prossimo turno gli aquilotti ospiteranno il fanalino di coda Napoli Nord fermo a zero punti (in attesa della gara contro il Real Forio) e potrebbe essere la volta buona per conquistare i primi tre punti stagionali al “Don Luigi Di Iorio”, cosa mai accaduta in questa stagione.

Oltre agli squalificati Scritturale e Trani, Di Meglio deve fare a meno anche di Monti che in settimana ha subito una botta al costato. Tumolillo viene preferito a Errichiello. Esposito e Mocerino i centrali (under). Cerase, Alcazar e Ferri in mediana, in avanti Rubino supportato da De Stefano e Matarese. Amorosetti deve rinunciare a Lordi, schierando Auriemma e Mellini dall’inizio.

LA PARTITA – Pronti-via e c’è il primo squillo da parte dei padroni di casa con Serrano che va via con una serpentina ma calcia alto. Al 10′ Romano concretizza un assist per Lepre il quale in rovesciata non riesce ad insaccare. Dopo poco ancora Albanova vicino al vantaggio sempre con Lepre che calcia dagli undici metri ma Mennella si rifugia in calcio d’angolo. Al 21′ arriva il gol che sblocca la partita: calcio di punizione di Lepre che viene ribattuto dalla difensa bianconera, sulla seconda respinta arriva Ciccone che insacca. Al 37′ si fa vedere il Barano, cross dalla destra di Alcazar per Matarese che, da ottima posizione, di testa non trova lo specchio della porta. Al 46′ raddoppio dei biancoazzurri: dopo una respinta di Esposito su precedente conclusione di Ciccone, il pallone arriva a Lepre che scarica un gran destro alle spalle di Mennella.

Nella ripresa il copione non cambia. L’Albanova ha subito un’occasione con il neo entrato Pastore (al posto di Serrano) che da dentro l’area calcia alto sopra la traversa. Dopo un giro di lancette arriva il tris: lancio di Lepre e ripartenza dei locali con Ciccone che va via e insacca il pallone del 3-0, siglando la doppietta di giornata. Girandola di cambi tre le due formazioni. Di Meglio manda in campo Castaldi al posto di Mennella. Alla mezzora Alcazar impegna Santangelo dalla distanza. All’85 Pastore serve Auriemma in area ma quest’ultimo calcia di poco fuori. A mettere il sigillo definitivo al match è il neo entrato Basile: su un cross al bacio di Roma, l’esterno biancoazzurro trova il tap-in vincente.

ALBANOVA 4

BARANO 0

ALBANOVA: Santangelo, Puzone (33′ st Iaiunese), Severino, Auriemma, Lagnena (42′ st Gallo), Mellini, Lepre (16′ st Basile), De Rosa, Serrano (1’ st Pastore P.), Ciccone, Romano (32′ st Roma). (In panchina Mallardo, Panaro, Castaldo, Pastore A.). All. Amorosetti.

BARANO: Mennella (30′ st Castaldi), Tumolillo, Bocchetti, Ferri, Esposito, Mocerino, Cerase, Alcazar, Rubino (24′ st Diabaka), Matarese (8′ st Desi), De Stefano (28′ st Petrone). (In panchina Monti, Ruffo, Errichiello, Buono, Oratore). All. Di Meglio.

ARBITRO: Russo di Ariano Irpino (ass: Trotta di Nocera Inferiore e Capasso di Ercolano)

MARCATORI: nel p.t. 21’ Ciccone, 46’ Lepre; nel s.t. 5’ Ciccone, 41’ Basile.

NOTE: angoli 1-1. Ammoniti: Acazar, Puzone, Basile. Durata: p.t. 46’, s.t. 49’. Spettatori 150 circa.