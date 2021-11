Eccellenza. Barano all’esame frattese

Un altro esame importante per il Barano. Dopo aver affrontato in casa (muovendo la classifica) l’emergente Ercolanese, dopo aver reso visita alla capolista Puteolana, gli aquilotti oggi se la vedranno con la Frattese e domenica saranno impegnati nel derby di Ischia. Un mese di fuoco che il Barano ha affrontato e affronterà in emergenza. Oggi si dovrebbe registrare il picco delle defezioni. Contro la fortissima Frattese dei Grieco e Catinali, degli Armeno e dei Prisco, mancheranno per squalifica Selva, Nicola Conte e Matarese, praticamente un titolare per reparto. Per fortuna rientra Monti, anche se al suo fianco avrà un Mocerino un po’ debilitato dall’influenza che in settimana gli ha fatto saltare un paio di sedute al pari del portiere Mennella.

Ancora out sia il terzino Rosi, mentre l’attaccante Fabio Mattera è convocato anche se non ancora al meglio (è l’unica alternativa a Rubino che dovrebbe rientrare domenica prossima). Lo spirito combattivo che sta animando gli aquilotti servirà a compensare l’enorme gap tecnico tra le due squadre?

Nelle Chianole in tanti sarebbero disposti a firmare per un pareggio. Sulla panchina della Frattese ci sarà regolarmente Floro Flores, dato per dimissionario nella serata di mercoledì. «Purtroppo le assenze condizioneranno alcune scelte, ma come identità di gioco sto cominciando a vedere la squadra che prediligo – dice mister Di Meglio alla vigilia –. Avremo di fronte una signora squadra, ci aspetta un impegno arduo ma giocando in casa cercheremo di trarre il massimo». Di Meglio potrebbe ritornare alla difesa con tre centrali e due esterni larghi avendo Errichiello svolto qualche giorno di lavoro in più. In mezzo Cerase e Scritturale, con De Stefano e Petrone incaricati di affondare i colpi nella difesa avversaria che concede sempre qualcosa.

ARBITRO – Al “Di Iorio” (14.30) arbitrerà il signor Leonardo Falleni della sezione di Livorno (ass. Beltrani di Ercolano e Eliso di Castellammare).

I CONVOCATI

Portieri: Mennella, Delicato.

Difensori: Errichiello, Monti, Mocerino, Mennella A., Pica, Miniello, Di Iorio 2002.

Centrocampisti: Scritturale, Cerase, Ruffo, Di Iorio 2004, De Candia, Patalano, Annunziata.

Attaccanti: De Stefano, Petrone, Abbandonato, Mattera F.