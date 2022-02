Eccellenza. Barano: adesso o mai più!

Come si fa a dire, quando mancano altre nove partite alla fine del campionato, che quella di oggi è come un’ultima spiaggia? Una gara difficile come la finale? Lo dice la classifica ma anche il meccanismo che regola le retrocessioni. Il Barano, vincendo oggi al “Di Iorio” (evento che manca da quasi ventidue mesi), si porterebbe ad un punto dal S. Antonio Abate (che mercoledì 16 ha il recupero interno con la Frattese) che a sua volta, seppur terz’ultima, ha un distacco di dieci punti dalla sestultima.

Visto che lo spareggio tra sestultima e terzultima si gioca solo se il distacco non supera gli otto punti, fatevi un po’ di conti… Dunque aquilotti all’arrembaggio, decisi a confermare che il buon derby di Forio (e l’ottimo “remake” in amichevole di sei giorni dopo) non fu frutto del caso ma di una migliore condizione psicofisica. Si sta aspettando questa partita da settimane, consapevoli che è una sorta di “spartiacque” tra quanto accaduto finora e quanto potrebbe accadere da qui in avanti.

Tranne Rosi, il tecnico ha tutti a disposizione (gli under Esposito e Mattera hanno ripreso, Rubino lavora in gruppo da una settimana) per cercare la vittoria che in questo campionato è arrivata solo due volte, in trasferta, in situazioni favorevoli (in casa di un Savoia non ancora ricompostosi e col Napoli Nord). A livello tecnico, non si derogherà dal 4-3-3 ma bisognerà vedere con quali interpreti. A sinistra non è detto che Bocchetti parte favorito sull’ex Tumolillo, con Errichiello a destra e il duo Monti-Trani in mezzo. A centrocampo Alcazar con Cerase e Ferri. In avanti De Stefano con Petrone e Diabaka o Desi? Il francese lamenta ancora fastidio alla caviglia ma alla vigilia è parso determinato. «Match difficile, dobbiamo vincere a tutti i costi, speriamo con un mio gol. Ce la metterò tutta», ha detto Diabaka dopo la rifinitura di ieri.

In casa abatese mister Criscuolo ritorna sull’isola dopo la partita di Forio e spera che il risultato stavolta sarà diverso. I due precedenti sulla panchina giallorossa parlano di due salvezze. Gli arrivi di Montuori in difesa, dell’esperto Cavallini, di Della Femina in mediana e di Sorriso in avanti hanno conferito alla squadra maggiore esperienza ma bisognerà valutare come reagirà la squadra alla lunga sosta.

ARBITRO – Si gioca alle 14.30 su richiesta della società ospite che sui propri canali social ha ringraziato il Barano per la disponibilità mostrata. La gara sarà diretta dal signor Francesco Matrone di Torre del Greco (ass. Di Minico di Ariano Irpino e Cecere di Caserta).

I CONVOCATI

Portieri: Mennella, Castaldi.

Difensori: Mocerino, Errichiello, Tumolillo, Monti, Trani, Bocchetti, Esposito.

Centrocampisti: Alcazar, Ferri, Cerase, Scritturale, Ruffo, Matarese, Petrone.

Attaccanti: De Stefano, Desi, Diabaka, Mattera, Rubino, Oratore.