Eccellenza. Ambrosino: «Punto prezioso per l’Ercolanese. Ischia da vertice»

Simone Vicedomini | L’Ercolanese torna a casa con un pareggio, strappando un punto sul campo dell’Ischia. I granata si portano in vantaggio con il gol di Longo, per poi essere acciuffati poco dopo con il gol degli isolani di Simonetti. «Per me è stato il terzo giorno da quando sono arrivato – attacca mister Salvatore Ambrosino – e preparare la partita era abbastanza difficile. Abbiamo cercato di prepararla sotto altri aspetti al di là delle motivazioni contro una squadra che al momento è una delle candidate per lottare ai vertici. I ragazzi hanno seguito alla lettera quello che dovevano fare in campo.

Siamo passati in vantaggio e poi sfortunati in occasione della traversa colpita da Esperimento perché potevamo andare sul 2-0. Su una disattenzione, abbiamo subito il pareggio. E’ stata una partita combattuta. Nel secondo tempo ci siamo chiusi bene e siamo ripartiti e con un pizzico di fortuna in più potevamo pure vincerla. Mi prendo questo punto guardando il bicchiere mezzo pieno perché c’è tanto da lavorare, ma se questa è la disponibilità, l’attenzione e l’applicazione che ci mettono i ragazzi, credo che si potrà fare qualcosa di buono senza fare grandi proclami perché siamo una neopromossa».

Cosa si aspetta ora? «Questa è una squadra con una rosa corta e verrà rinforzata con degli innesti che ci verranno a dare una mano. Ripeto, ci sarà tanto da lavorare e sfruttare al meglio le qualità che abbiamo. Il campo poi sarà il giudice di ogni partita».

Ambrosino è subentrato durante la settimana: cosa ha chiesto la società al nuovo tecnico? «Credo che la società sia stata brava a convincermi – spiega Ambrosino –. E’ una società ambiziosa, con tanta voglia di fare calcio e di voler investire. Ercolano è una piazza storica, con un blasone grande con tanti tifosi, come quelli di oggi che ci hanno sostenuto fino alla fine e li ringrazio per questo.

Ci sono le premesse per ottenere dei risultati importanti, poi a fine anno tireremo le somme». Siamo solo alla prima giornata di campionato, ma quest’anno l’Eccellenza è davvero molto impegnativa? «Sono dell’avviso che sia un campionato difficilissimo e già lo si vede dai primi risultati. E’ un campionato dove non ci sono risultati scontati. Ci sono due under in campo e quindi si alza la competitività delle squadre. Siamo passati a diciotto squadre con ben trentaquattro partite e sono tante – chiosa il tecnico granata –. Di conseguenza lo vincerà chi sarà più costante sotto questo aspetto».