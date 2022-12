Eccellenza. Amato: “Che rabbia non vedere il Forio al completo. Sempre con 8 in meno”

Il Presidente Amato è amareggiato. Fa i conti con la realtà, con le espulsioni e con gli infortuni e si rammarica di non vedere mai il suo Forio al 100%. Un film che continua dall’inizio di questa avventura 2022-23 in Eccellenza e che, anche con il cambio mister tra Billone e Iervolino non si riesce a superare.“Credo che il pareggio – commenta il presidente del Real Forio – sarebbe stato il risultato più giusto, visto comunque il buon primo tempo. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo caratterizzato da tantissime palle gol create, l’incrocio dei pali di Mario Sogliuzzo su punizione e il gol, giustamente, annullato a Jelicanin che va considerato, comunque, come un’ottima occasione insieme a tutte le altre palle gol create. Purtroppo, però, il discorso è che la situazione del Real Forio si rende sempre più complicata soprattutto dalla contingenza emergenziale del gruppo. Siamo costretti ad affrontare le partite a con almeno 7 o 8 giocatori in meno, tra squalificati e infortunati” commenta così il Presidente Amato che, in qualche modo, rivive il film di inizio campionato con la guida di Monti.

“Assenza che arrivano anche all’ultimo secondo. Nonostante non avessimo un difensore di ruolo tranne, penso, a Iacono, mister Iervolino aveva tirato fuori dal cilindro una soluzione con Pasquale Savio difensore centrale e, però, prima della partita ha dato forfait perché ha accusato un risentimento. Purtroppo – evidenzia ancora Amato – andare a giocare partite con 7 o 8 giocatori over importanti e titolarissimi della squadra in meno, non è facile. Devo essere onesto, chi è entrato in campo ha giocato e ha giocato bene, ha dato tutto, ha cercato di sopperire a quelle che erano anche le carenze e le lacune dovute ad inserimenti in ruolo anche in posizioni non congeniali alle singole caratteristiche, però, comunque, siamo riusciti a portare avanti una buona partita. Abbiamo tenuto testa ad un Atletico che è un’ottima squadra fino al gol del pareggio nel secondo tempo. Poi dopo abbiamo avuto anche altre occasioni sia con Cerase, che con lo stesso Sangaré, e Sogliuzzo e con Giuliano Castaldi un paio di volte che si è inserito molto bene. Ottima la prestazione anche di Filosa e fino a quando non è stato, tra virgolette, abbattuto. Sì completamente abbattuto perché è questo il termine più giusto dal giocatore avversario. Giovanni ha fatto una grandissima partita e li ha messi in grandissima difficoltà”.

L’analisi del presidente non fa una piega ed è in linea anche con quanto, spesso, ha dichiarato il numero uno della panchina foriana, Iervolino. Per Amato, infatti “Il problema, però, è che non siamo cinici davanti al portiere e non siamo stati bravi a concretizzare le palle, quelle che abbiamo creato. Poi, purtroppo, abbiamo preso un gol ingenuo, nel senso che sono venute fuori quelle che sono le lacune dovuta al fatto che avevamo in campo giocatori non di ruolo e abbiamo preso questo gol in maniera ingenua a 10 minuti alla fine. Dopo l’infortunio di Filosa e tutto il resto che ne è conseguito, con questo calcio gratuito dato alla schiena che l’ha costretto anche a lasciare il campo, ha fatto trascorrere minuti in maniera, senza giocare praticamente e, nonostante tutto, l’arbitro ha deciso che si dovevano giocare altri 5 minuti di recupero senza tenere conto che c’era stata un’introduzione a meno di un quarto d’ora. Tutto questo ci ha giocato contro, anche se sapevamo che l’Atletico è una squadra che affronta e organizza le partite anche dal punto di vista emotivo e del carattere. Siamo stati noi, tra virgolette, poco furbi a provare ad evitare che la partita andasse su questo binario. Tutto fa esperienza. Ci apprestiamo a giocare la partita col Casoria di domenica, sapendo che abbiamo le solite squalifiche e i soliti infortuni che andranno a condizionare la gara. A me dispiace perché mi farebbe piacere vedere un Forio al completo perché, sono convinto che, al completo, questo Forio se la possa giocare con tantissime squadre. Abbiamo un’ottima rosa, però il discorso è che scendiamo in campo con 8 o 9 giocatori top in meno.”

La conclusione è un misto dolce-amaro. Si parte con l’amaro: “E questo diventa un ostacolo non facile da sopperire. Abbiamo un organico di 21 giocatori, più o meno della stessa caratura, purtroppo non è un organico di 30 giocatori, perché non puoi permetterti un organico di 30 persone. Giocando solo il campionato ci sarebbero dei giocatori che andrebbero in maniera sistematica in tribuna. LA valutazione, però, è che non potendoci permetterci altro, al fine di portare avanti il progetto, affrontiamo l’emergenza di giocare con quei 7 o 8 giocati in meno” e si conclude con il dolce: “A Cardito c’è stato anche l’ottimo debutto di Aiello. La sua primissima da titolare ed ha fatto un’ottima partita. Un ragazzo che viene juniores e che non ha esperienza della categoria ma è stato molto, molto bravo a gestirla. Torniamo a casa senza neanche un punto, quando almeno un punto sarebbe stato, diciamo così, il minimo per la prestazione fatta. Siamo contenti della prestazione, però, ovviamente, le prestazioni senza risultato contano poco”.