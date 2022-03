Eccellenza. Alcazar: «Per il Barano ho rinunciato alla C spagnola»

Manuel Alcazar Gonzalez e Dylan Diabaka non fanno più parte della rosa del Barano. In accordo con il presidente Massimo Buono, sia il regista di Siviglia che l’attaccante di Parigi sono rientrati a casa. Non si tratta di rinunce per risparmiare qualcosina sul budget come si potrebbe pensare ma di decisioni prese d’accordo con la società. I due calciatori hanno lasciato la squadra nello scorso fine settimana dopo aver percepito le spettanze arretrate e non sempre in queste categorie dilettantistiche si registrano situazioni del genere.

Il Barano è ormai retrocesso in Promozione ma sta portando a termine l’annata a testa alta, giocandosi le partite così come dimostrato dieci giorni fa al “Di Iorio” contro la Puteolana, che vinse ma dopo aver atteso tre quarti di gara per mettere il risultato al sicuro. Brutte notizie dunque per mister Ciro Mennella che perde a centrocampo il faro della squadra, un calciatore che dà equilibrio, detta i tempi, gioca il pallone di prima e sa mettere le punte in condizione di incidere. Considerato che domenica pomeriggio mancherà ancora Scritturale, che non ha scontato la seconda giornata di squalifica visto che la partita in casa della Frattese è stata rinviata, l’allenatore bianconero sarà chiamato a inventarsi la mediana da opporre all’Ischia.

«E’ una decisione che ho preso io, ormai mancava poco alla fine del campionato e non ho potuto non prendere in considerazione una opportunità lavorativa vicino casa – dice Alcazar dalla Spagna –. Ho parlato con la società che ha compreso le mie esigenze. Devo pensare anche al mio futuro. Posso dire in tutta sincerità che a Barano mi sono trovato bene, fin dal primo giorno ho trovato un ambiente familiare. Tutte persone perbene. Purtroppo quando sono arrivato, ho trovato una situazione di classifica difficile. Un po’ di rammarico c’è, avrei voluto lasciare il Barano con una salvezza. Non ci siamo riusciti ma le partite ce le siamo giocate secondo le nostre potenzialità».

Cosa farà Alcazar nella prossima stagione? Sarebbe disposto ad accettare un’altra proposta italiana dopo le precedenti stagioni con Gallipoli e Sambuceto? «In Italia ho avuto precedenti esperienze. Per accettare la proposta del Barano, a dicembre ho rinunciato all’offerta di una squadra spagnola di Serie C – rivela Alcazar, classe ‘95 –. Avrei voluto finire il campionato a Barano, è nata questa opportunità e sono andato via. Non so cosa farò in futuro. Se dovesse arrivare un’offerta che possa soddisfarmi, ritornare in Italia non dovrebbe essere un problema».

Oltre ad Alcazar, a lasciare il Barano anche Diabaka. Un altro bravo ragazzo che però a livello tecnico non sarà rimpianto in quanto ha dato un contributo molto limitato. Dylan ha spesso lamentato problemi a una caviglia, quando è stato impiegato raramente ha saputo mettersi in luce. Di lui si ricordano solo un paio di conclusioni pericolose nel derby di Forio e in occasione di un paio di partite interne. A livello tecnico non una grande perdita: dal colosso di colore ci si aspettava ben altro, anche in considerazione del fatto che, dopo un paio di settimane in cui ha trovato difficoltà di ambientamento (soprattutto perché non “spiccica” una parola di italiano), Diabaka si era inserito discretamente nel gruppo.