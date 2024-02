Eccellenza. Albanova-Real Forio. Forio in trasferta a Casal di Principe, Sanchez ritrova l’amico Campana

Francesco Fiorillo | Il calendario recita giornata numero ventisei, mancano nove turni alla fine del campionato. C’è una nuova fermata in programma, nel lungo viaggio stagionale, per la squadra di Luigi Amato. Protagonista dal pareggio interno contro la corazzata Nola, il Real Forio arriva ad un altro test probante, in un momento delicato dell’anno. Dopo l’ottima prestazione del Calise, alla prima di mister Carlo Sanchez in panchina, i turchi sono di scena allo stadio Scalzone di Casal di Principe per affrontare l’Albanova.

Il confronto mette davanti due deluse del girone: la brigata biancoverde, alternando verdetti positivi a risultati negativi, si ritrova in lotta per uscire dalla zona destra della classifica; la truppa biancazzurra – a pochi punti di distanza dalla griglia playoff – si è risollevata ma è lontana dalle posizione di vertice, ambite ad inizio torneo. “Sarà un’altra partita difficile e particolare” ha detto il neo trainer degli isolani che dovrà sfidare un amico seduto sulla panchina avversaria: “Il destino ha voluto così. Pronti, via e subito due partite difficili, contro due grandi allenatori. Rosario Campana è un tecnico di spessore, che negli ultimi anni ha sempre fatto la Serie D ed è un allenatore molto quotato nella nostra regione e anche fuori per le sue conoscenze. Mi aspetto un match difficile, spigoloso dal punto di vista tattico”. L’Albanova, reduce da quattro risultati utili consecutivi, vive un momento di fiducia: negli ultimi appuntamenti la compagine casertana ha conquistato otto punti sui dodici disponibili.

Il rendimento stagionale in casa è stato altalenante per il team, appena quindici punti ottenuti in undici partite, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Un’annata ad intermittenza per i biancazzurri che, dopo aver salutato Bovienzo e il suo staff, si sono affidati a Sarnataro. Il matrimonio è durato poche settimane, l’ex Portici ha rassegnato le dimissioni prima delle festività natalizie. L’Albanova ha puntato sull’esperienza di Campana e nell’ultimo mese il gruppo ha dato una netta sterzata al suo cammino. “Affrontiamo una società molto forte, sarà un incontro complicato ma ci attenderà una bella giornata di sport perché a Casal di Principe si giocano gare importanti: il campo permette, la gente è genuina, sono amico del territorio e posso dirlo in maniera molto tranquilla”, ha affermato Sanchez.

Il Forio troverà sul suo percorso anche due ex del recente passato: gli attaccanti Pietro Guatieri, che ha iniziato l’attuale campionato con i colori biancoverdi, e Ambrogio Sorriso, da dicembre del 2022 fino al termine della scorsa stagione alla corte dei turchi. All’andata ci fu la rimonta targata Musso.

Al vantaggio iniziale degli ospiti, con un gol di Fontanarosa in avvio di contesa, rispose la doppietta del centravanti, autore di due marcature in appena undici minuti tra il 27’ e il 38’. Buona notizia dall’infermeria, con Di Costanzo che ha recuperato dal suo problema fisico e rientra nella lista dei convocati. Non ci saranno Sogliuzzo e Boussaada, entrambi espulsi domenica scorsa nei minuti conclusivi della sfida contro il Nola: i due calciatori dovranno quindi scontare la squalifica. Ancora ai box invece Arcamone, Tomasin e Castagna.

la gara

Sabato 24 Febbraio 2024, ore 14:30

Stadio Comunale Casal Di Principe



GLI ARBITRI

Francesco Duranti, Trento

Marco Polichetti, Salerno

Paolo D’Amico, Nocera Inferiore

I CONVOCATI

Portieri

Iandoli, Re, Santaniello

Difensori

Accurso, Aiello, Cabrera, D’Alessandro, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Vitiello

Centrocampisti

Arrulo, Cerase, Di Meglio, Pelliccia, Vincenzi

Attaccanti

Acosta, Carnicelli Carissimi, Filosa, Peluso