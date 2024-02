Eccellenza. Albanova-Real Forio 1-4. Real Forio, la cura Sanchez ti fa bene. Poker all’Albanova per tornare a sperare

Una prestazione maiuscola, quattro gol e la vittoria ritrovata. È un sabato che sorride al Real Forio, la cura Carlo Sanchez sta funzionando. Archiviato il buon pareggio casalingo contro il Nola, che aveva lasciato comunque qualche rammarico, la squadra si impone sul campo dell’Albanova con una prova corale impressionante. Sofferenza, concretezza e organizzazione.

C’è tutto nella performance dello Stadio Scalzone di Casal di Principe. Il gruppo è bravo a soffrire in avvio di match, aspetta il momento giusto per colpire e non si accontenta. Con grande cinismo e ottima circolazione del pallone, i turchi sbancano il rettangolo verde avversario e tornano sull’isola con tre punti utilissimi in vista del rush finale della stagione. Di Meglio è protagonista del guizzo che vale il vantaggio, Pelliccia dimostra di avere qualità e intelligenza, Filosa colleziona due assist e un gol. C’è la caparbietà di Acosta e la solidità del reparto arretrato, poi Carissimi entra e mette il sigillo sul match, rendendo il pomeriggio ancora più dolce per i colori biancoverdi.

Quattro punti in due partite è il primo bilancio di mister Sanchez sulla panchina del Forio, l’impatto con il nuovo ambiente è più che positivo e il club punta a scalare la classifica dopo alcuni risultati altalenanti. Per i ragazzi di patron Amato si aprirà un’altra settimana di fiducia e di serenità, il poker rifilato all’Albanova rafforza l’autostima dello spogliatoio. Si pensa ad una partita alla volta per chiudere l’annata nel migliore dei modi, tuttavia bisogna ritrovare il successo interno che manca dallo scorso 17 dicembre, in occasione della sfida vinta contro il Pomigliano. In questo 2024 il Forio ha collezionato tre pareggi consecutivi davanti al proprio pubblico, c’è dunque la necessità di riconquistare l’intera posta in palio al Calise.

LA GARA

La cura Carlo Sanchez funziona, il Real Forio è in netta ripresa e lo dimostra ancora una volta. Ottenuto un buon pareggio contro il Nola al Calise, la squadra si conferma anche a Casal di Principe, con una prova di forza importante. I biancoverdi dominano allo Stadio Scalzone, rifilano una goleada all’Albanova di Rosario Campana e continuano la risalita in classifica. Prestazione perfetta per la squadra isolana, brava a soffrire in avvio di partita e cinica nel periodo clou della stessa. Poi quattro gol che certificano il valore del gruppo e un successo ritrovato dopo oltre un mese.

L’ex tecnico del Pomigliano Femminile cambia qualcosa nell’undici di partenza: c’è Iacono dal primo minuto, accanto a Cabrera, per sostituire lo squalificato Boussaada. D’Alessandro e Pistola completano il pacchetto arretrato. Arrulo, Vincenzi e Di Meglio si prendono la maglia da titolari a centrocampo, spazio anche per Pelliccia dall’inizio. In avanti Filosa supporta Acosta. I ritmi del match in avvio sono blandi, ma per la prima occasione non bisogna attendere molto. Al 6’ Tranchino mette al centro, De Rosa prova a chiudere l’azione e Iandoli si oppone. Passano pochissimi secondi e, su una disattenzione in uscita dei turchi, i padroni di casa cercano di affondare il colpo. Sorriso serve Longobardi che manda sul fondo da ghiotta posizione.

Il Forio non ci sta e replica con un traversone insidioso di D’Alessandro, Manno smanaccia. All’11’ l’Albanova sviluppa una trama veloce a destra, De Rosa arriva sulla linea di fondo e pesca Sorriso in area: l’attaccante non trova la giocata vincente. Al 20’ gli ospiti sbloccano il risultato. Falco si fa murare il passaggio in verticale da Di Meglio, Filosa parte e innesca proprio il compagno in maglia numero venti che si inserisce in area e beffa Manno. I biancazzurri vogliono reagire, ma la brigata di Sanchez torna a costruire una nuova azione interessante al 25’. Sventagliata di Vincenzi sulla destra, D’Alessandro controlla e, dopo aver superato un avversario, spara alto con il destro. È un momento favorevole del match e il Forio colpisce. Al 28’ Cabrera recupera la sfera e innesca la manovra, Acosta smista di prima intenzione per Pelliccia che avanza e con una botta potente fulmina Manno.

La truppa di Campana va a caccia del gol utile per riaprire il confronto, al 33’ Falco conclude dall’interno dell’area sugli sviluppi di un corner ma non sorprende Iandoli. Al 41’ proteste locali per una presunta trattenuta su Guatieri, l’arbitro non è d’accordo e lascia continuare. Il primo tempo va in archivio con una serpentina di Labriola e con un tentativo largo di Sorriso. All’alba della ripresa è Longobardi a dare una scossa all’Albanova, ma il Forio si riporta in attacco rapidamente. Al 50’ Filosa calcia a giro dalla distanza, Furlan – entrato al posto dell’infortunato Manno – si rifugia in angolo. Dalla battuta successiva Vincenzi riceve e colpisce la traversa, sulla respinta Arrulo impatta di testa a porta vuota e Tommasini salva con la mano: il direttore di gara assegna la massima punizione agli isolani e sventola il giallo per il difensore. Il mago si prende la responsabilità, si presenta sul dischetto e spiazza il portiere. I

l team casertano va in tilt, Acosta sfiora il poker al 55’ con Furlan prodigioso tre volte sul centravanti biancoverde in pochissimi secondi. Al 66’ Guatieri prova la soluzione personale, Iandoli non rischia. Il sigillo sulla straordinaria prova dei turchi porta la firma di Carissimi: l’attaccante, appena entrato, scatta sul filo del fuorigioco e concretizza il passaggio geniale di Filosa. Sale la tensione, in campo e sugli spalti: l’arbitro prende provvedimenti per alcuni protagonisti sulla panchina biancazzurra, in tribuna invece il presidente Amato riporta la calma. Soltanto al 76’ l’Albanova accorcia con un’incornata sulla linea di porta da parte di Prendes Reina. I padroni di casa vogliono rendere la sconfitta meno pesante, l’ultimo squillo dell’incontro è di Percope, il punteggio però non cambia più. Il Real Forio gestisce senza difficoltà, si assicura il bottino al triplice fischio e si allontana dalla zona playout.

il tabellino

Albanova: Manno (38’ Furlan), Prendes, Tranchino, Falco (64’ Stallone), Tommasini, Solpietro (69’ Percope), Longobardi (48’ Infimo), Guatieri, Sorriso, De Rosa, Labriola (57’ Perna). A disp.: Mele, Granato, Scorza, Sarnelli. All.: Campana

Real Forio: Iandoli, Vincenzi, Cabrera, Acosta (57’ Carissimi), Iacono, Fernandes Arrulo, Di Meglio, D’Alessandro (87’ Aiello), Pelliccia (63’ Cerase), Filosa, Pistola (82’ Carnicelli). A disp.: Re, Di Costanzo, Accurso, Vitiello, Peluso. All.: Sanchez

Arbitro: Francesco Duranti di Trento

Assistenti: Polichetti di Salerno e D’Amico di Nocera Inferiore

Marcatori: 20’ Di Meglio (RF), 28’ Pelliccia (RF), 52’ rig. Filosa (RF), 72’ Carissimi (RF), 76’ Prendes (A)

Ammoniti: Labriola, Longobardi, Tommasini, Prendes (A), Carissimi (RF)

Angoli 3-4

Recupero 4’ pt, 6’ st