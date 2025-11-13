Ebike rubata, i carabinieri scoprono un deposito con 19 biciclette e 177 batterie: tre denunciati a Ischia

Un normale furto all’esterno del liceo di Ischia si è trasformato in un’indagine ben più ampia, capace di portare alla luce un deposito di veicoli e ricambi rubati nascosto dietro l’apparenza di un’officina improvvisata. È stata la denuncia di una madre, preoccupata per l’ebike sottratta al figlio dopo che i ladri avevano spezzato la catena di sicurezza, ad attivare i Carabinieri della Stazione di Ischia.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza i militari sono riusciti a identificare il presunto autore del furto, un 45enne ischitano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato rintracciato poco dopo, ma della bicicletta non c’era più traccia. Le verifiche successive hanno permesso di individuarla nelle mani di un 68enne che l’aveva appena acquistata per una cifra di gran lunga inferiore al suo reale valore di mercato. Per entrambi è scattata la denuncia per ricettazione.

Le indagini, però, non si sono fermate al recupero del mezzo. Nel corso dei controlli i Carabinieri sono arrivati a un capanno in via De Luca che si è rivelato un punto di raccolta per un’ingente quantità di materiale rubato. All’interno, accatastate senza alcuna logica apparente, c’erano 177 batterie per scooter e auto, diversi telai di veicoli, pezzi di ricambio di ogni tipo e ben 19 biciclette elettriche dalla provenienza tutt’altro che chiara.

Secondo gli investigatori, a gestire il deposito sarebbe stato un 58enne del posto, denunciato anche lui per ricettazione. L’intera struttura è stata sequestrata e la mole di materiale rinvenuto richiede ora ulteriori verifiche, con l’obiettivo di risalire ai proprietari e chiarire la rete di approvvigionamento che alimentava l’officina abusiva.

Un’indagine partita da un singolo furto che ha finito per scoperchiare un traffico ben più ampio, confermando quanto spesso un dettaglio apparentemente marginale possa aprire scenari inattesi.