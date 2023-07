Eav, spostamento delle Fermate bus in direzione Forio-Ischia

Si informa la Gentile Clientela che, a seguito della Disposizione del Comandante dei Vigili del Comune di Forio, dal giorno 07/07/2023, le fermate bus in direzione Forio-Ischia ubicate in via G.Castellaccio di fronte alla Farmacia Lobosco e sull’incrocio tra via Mons. Schioppa e la Provinciale Lacco sono rispettivamente spostate, la prima sempre in via G. Castellaccio di fronte alla attività con insegna Mario Pero e la seconda in via Provinciale Lacco in corrispondenza dell’area di sosta già utilizzata per le Linee 21 e 22 (zona cd. Monticchio).