Nel giorno di pasqua, 9 aprile 2023, il servizio di linea EAV sarà attivo e non sarà sospeso come, invece, è capitato negli anni scorsi. Le prime partenze dai capolinea di Ischia, Casamicciola e Forio porto saranno effettuate dalle ore 7.00. Successivamente il servizio sarà svolto regolarmente per l’intera giornata