Eav, scade il contratto: gli interinali salutano col sorriso

Luigi Balestriere | Si chiamano Francesco, Annarita, Mario, Carmine, Luigi, Michele. Sono solo alcuni nomi dei 40 conducenti stagionali a cui oggi è scaduto il contratto di lavoro presso l’Eav di Ischia.

Assunti in estate per sopprimere alle carenze di organico al fine di garantire il servizio estivo, oggi hanno voluto salutare attraverso i sorrisi e gli scherzi il termine della loro esperienza lavorativa. C’è, ad esempio, Francesco Busanca che, per il suo ultimo giorno alla guida dei bus sulle strade isolane, ha indossato una parrucca, modificando sorprendentemente il suo aspetto con una folta chioma (solitamente assente). Sono una trentina, giunti a luglio, provenienti da Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei (e dieci di Ischia) e la loro assunzione scatenò polemiche per la mancata nomina dei 40 autisti isolani, che per tre anni hanno lavorato presso l’Eav di Via Michele Mazzella, sempre con il contratto di lavoro interinale.

Oggi, come detto, hanno salutato con simpatia e con rammarico utenti e colleghi in un abbraccio corale tra un sorriso di un arrivederci e una lacrima di un addio.