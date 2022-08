Eav, ripristinati i normali percorsi delle Circolari dopo i lavori al ponte di Buonopane

Dopo i lavori di puntellamento del ponte di Buonopane con una struttura in ferro finalizzata a garantirne la statica, termina l’odissea dei passeggeri dell’Eav che erano costretti a fare i conti con la modifica dei percorsi delle Circolari. Il divieto resterà infatti in vigore solo per i veicoli di peso superiore a quelli dei bus normalmente utilizzati su quelle tratte.

L’azienda ha dunque diramato un avviso che informa della positiva novità: «Revoca divieto di transito ai veicoli di peso a pieno carico maggiore di 8,5 e istituzione del divieto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico maggiore di 16,5 t. sul Ponte di Buonopane – Comune di Barano d’Ischia Si informa la Gentile Clientela che a seguito della revoca del divieto di transito ai veicoli di peso a pieno carico maggiore di 8,5 t. e la istituzione del divieto ai veicoli di peso complessivo a pieno carico maggiore di 16,5 t. sul Ponte di Buonopane nel Comune di Barano d’Ischia come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 102285 del 08.08.2022 della Città Metropolitana di Napoli – Area Strade, dal giorno 10 Agosto 2022 saranno ripristinati i normali percorsi delle Linee CD e CS. Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi».

I viaggiatori tirano un sospiro di sollievo.