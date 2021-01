EAV, nuovi autobus in arrivo ad Ischia

Buone notizie dal fronte del Trasporto Pubblico Locale per quanto riguarda la nostra isola. Come potete vedere dalla foto e dal video la società EAV ha destinato nuovi autobus all’isola di Ischia e sono in corso le operazioni di trasferimento dalla terraferma.

Ben 10 autobus nuovi (con 3 porte di accesso) che andranno a rinnovare il parco macchine presente sulla nostra isola, mentre 5 autobus precedentemente presenti ad Ischia, sono stati riportati sulla terraferma. Un saldo comunque più che positivo per Ischia che vede un incremento di ben 5 unità.