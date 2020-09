EAV. Modifiche percorsi per manifestazione “Settembre mese del senso civico”

EAV informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza n°127/2020 del

Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ischia, emessa per la

effettuazione della Manifestazione “Settembre mese del senso civico”, Domenica 06

Settembre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 13.00, è vietato il transito veicolare per via

Alfredo de Luca (tratto compreso tra Via Casciaro e Piazza degli Eroi), Piazza degli Eroi,

Via Michele Mazzella (tratto tra l’incrocio di Via Foschini e Piazza degli Eroi), via

Variopinto, via Antonio Sogliuzzo (tratto tra Piazza degli Eroi e ingresso pineta “Mirtina”

ovvero altezza parcheggio ASL escluso) e, per questo motivo, nel sopracitato arco

temporale i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito

specificato:

La Linea Zizì: Palazzetto – Via Fondo Bosso – Via Michele Mazzella – Via Foschini – Via

Leonardo Mazzella – Palazzetto

La Linea 7: Capolinea Ischia Porto – Via delle Terme – Via Michele Mazzella – Palazzetto

– Via Leonardo Mazzella – Via Foschini – Via Michele Mazzella – Variante esterna Ischia

– Capolinea di Ischia Porto.

La Linea C12: Capolinea Ischia Porto – Via delle Terme – Via Michele Mazzella –

Palazzetto – Via Montetignuso – S.Michele – Cimitero – Cartaromana – Cimitero –

S.Michele – S.Antuono – Campagnano – S.Antuono – Pilastri – Parcheggio Palazzetto –

Variante Esterna – Capolinea Ischia Porto

La Linea C13: Capolinea Ischia Porto – Via delle Terme – Via Michele Mazzella – Pilastri

– S.Antuono – Campagnano – S.Antuono – S.Michele – Cimitero – Cartaromana – Via

Leonardo Mazzella – Via Foschini – Via Michele Mazzella – Variante Esterna – Capolinea

Ischia Porto

La Linea 8: Capolinea Ischia Porto – Via delle Terme – Via Michele Mazzella – Palazzetto

– Via Montetignuso – S.Michele – Cimitero – S.Michele – S.Antuono – Campagnano –

S.Antuono – Via Montetignuso – Via Leonardo Mazzella – Via Foschini – Via Michele

Mazzella – Variante esterna Ischia – Capolinea di Ischia Porto.

La Linea 15: Temporaneamente Sospesa

Le Linee CS, CD, 5 e 6: in arrivo ed in partenza dal Capolinea di Ischia Porto, raggiungono

il parcheggio di via Fondo Bosso nei pressi della Farmacia, dove effettuano la inversione

di marcia e procedono per le loro destinazioni non raggiungendo piazza degli Eroi.

Tutte le altre Linee effettuano i loro regolari percorsi.