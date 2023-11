Eav, modifiche ai percorsi per lavori in via M.Mazzella

Si informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza n.213 del Comandante della Polizia Locale del Comune di Ischia, emessa per consentire la effettuazione dei lavori di somma urgenza a EVI

SPA nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via FondoBosso e l’incrocio con via delle Ginestre; giorno 08/11/2023 dalle ore 21.00 alle ore 24.00, gli autobus provenienti dai Pilastri e diretti a Ischia Porto, giunti alla Farmacia S.Anna, effettueranno il seguente percorso: via Fondo Bosso – via Leonardo Mazzella – via

Foschini – via Michele Mazzella – Piazza degli Eroi – via A.de Luca Capolinea del Porto; mentre quelli provenienti da Ischia Porto e diretti verso la Farmacia S.Anna, effettueranno il percorso inverso.

Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi.