EAV. Lavori di pavimentazione della “Piazza Antica Reggia”, cambio linee e orari

EAV informa la Gentile Clientela che il Responsabile del Servizio 8 del Comune di

Ischia ha richiesto di non far transitare gli autobus per Piazza Antica Reggia per

consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, per questo

motivo, dal giorno 18/05/2020 al 29/05/2020, i percorsi delle sottoelencate Linee

saranno modificati come di seguito specificato:

Le Linee CD, 5 e 6: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella e giunte

a Piazza degli Eroi effettueranno la inversione di marcia e, sempre attraverso via

M. Mazzella, proseguiranno per i Pilastri e le altre loro destinazioni.

Le Linee CS, 5 e 6: al ritorno, giunte a Piazza degli Eroi effettueranno la

inversione di marcia e, attraverso via M. Mazzella e la Variante Esterna,

raggiungeranno il Capolinea del Porto.

La Linea 7: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella – Piazza degli

Eroi – Ischia Ponte – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Variante Esterna –

Piazza Trieste.

La Linea C12: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella – Piazza degli

Eroi – Cartaromana – Campagnano – Via Montetignuso – Incrocio Farmacia

S.Anna – Via M. Mazzella – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Variante

Esterna – Ischia Porto.

La Linea C13: Piazza Trieste – Variante Esterna – via M. Mazzella – Piazza degli

Eroi – via A. De Luca – Via Delle Terme – via M. Mazzella – Pilastri – S.Antuono

– Campagnano – S.Antuono – S.Michele – Cimitero – Cartaromana – Via Nuova

Cartaromana – Piazza degli Eroi – Via M. Mazzella – Variante Esterna – Piazza

Trieste.

Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi