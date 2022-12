EAV: gratis a Procida. “Festiva” a Ischia. Sarà un altro Natale e Capodanno a piedi…

Gaetano Di Meglio | Come al solito i sindaci dell’isola fanno la parte degli allocchi. Delle belle statuine che contano poco e che, nei fatti, vengono sbattuti di qua e di la dalla inutile gestione dei trasporti regionali. Ne abbiamo parlato a pagina 3 per la vicenda legata alla frana e, come accade spesso, ne parliamo per i disservizi che l’EAV di De Gregorio mette in pratica ad Ischia. Sarà un nuovo Natale e un nuovo Capodanno a metà servizio pubblico. I “lor signori” dei trasporti su terra, faranno festa a casa loro. E i turisti, speriamo molti, e gli ischitani, si dovranno vedere – per l’ennesimo anno – un altro Natale e mezzo servizio. Ma qualcuno la vuole alzare la voce? Qualcuno vuole protestare? Che è la cosa più facile. In verità noi avremmo bisogno di programmazione ma, attenzione, per voi amministratori non è cosa vostra.

Però, attenzione, sappiate che l’EAV, solo per Sorrento e Procida, ha prvisto il servizio fino a fine servizio. Ischia? E’ periferia napoletana…

GLI ORARI

Si porta a conoscenza dei Sigg. viaggiatori che: a) Nei giorni 24 Dicembre 2022 (Vigilia di Natale) e 31 Dicembre 2022, le ultime partenze dai capolinea

saranno le seguenti: Circolare Destra (Porto–Barano–Fontana-Panza-C.Grado-Panza–Forio–Porto) 18,00; circolare sinistra (Porto–Forio–Panza-C.Grado-Panza–Fontana-Barano-Porto) 18,00; Linea 1 (Porto–Forio–C.Grado–Forio- Porto) 17,15; Linea 3 (Porto- P.Marina – Porto) 16,45; Linea 5 (Porto – Maronti – Porto) 17,20; Linea 6 (Porto – Fiaiano – Porto) 18,15; Linea 7 (Porto–Ponte – Porto) 18,45, Linea C12 (Porto – Cartaromana – Campagnano – Porto) 17,45; Linea C13 (Porto – Campagnano – Cartaromana – Porto) 17,25; Linea 21 (Forio Porto-Monterone-Fango-Monterone-Forio-Citara-Cimitero-Forio Porto) 17,45; Linea 22 (Forio Porto–Citara-Forio Porto-Monterone-Fango-Via Spinavola-Forio Porto) 17,05; Navetta Zizi’ (Palazzetto – Via M.Mazzella – P.zza degli Eroi–Pres.118 – Via L.Mazzella – Palazzetto) 18,30



b) Giorno 25 Dicembre 2022 (Natale) e 1 Gennaio 2023 le prime corse dai capolinea avranno inizio alle ore 7.00.

Le ultime partenze sempre dai capolinea saranno le seguenti:

Circolare Destra (Porto–Barano–Fontana-Panza-C.Grado-Panza–Forio–Porto) 13,00; Circolare Sinistra (Porto–Forio–Panza-C.Grado-Panza–Fontana-Barano-Porto) 13,10; Linea 1 (Porto–Forio–C.Grado–Forio- Porto) 11,45; Linea 3 (Porto- V.Cumana- Piazza Bagni-P.Marina-Porto) 12,45; Linea 5 (Porto – Maronti – Porto) 12,20; Linea 6 (Porto – Fiaiano – Porto) 12,20; Linea 7 (Porto–Ponte – Porto) 12,45; Linea 8 (Porto – S.Antuono – Campagnano – Porto) 11,50; Linea C12 (Porto – Cartaromana – Campagnano – Porto) 12,50; Linea C13 (Porto – Campagnano – Cartaromana – Porto) 12,35; Linea 15 (Porto – Palazzetto-S.Antuono – Pilastri – Porto) 13,15; Linea 21 (Forio Porto-Monterone-Fango-Monterone-Forio-Citara-Cimitero-Forio Porto) 12,50; Linea 22 (Forio Porto–Citara-Forio Porto-Monterone-Fango-Via Spinavola-Forio Porto 13,10; Navetta Zizi’ (Palazzetto – Via M.Mazzella – P.zza degli Eroi–Pres.118 – Via L.Mazzella – Palazzetto) 13,00

c) Giorno 26 dicembre 2022 le prime corse dai capolinea avranno inizio alle ore 7.00