EAV, dove la maleducazione corre sul bus!

Ida Trofa | Ormai non si contano più i casi di disservizi, vessazione, spesso anche soprusi a carico degli utenti di EAV bus ad Ischia. Un’azienda dove orami, la maleducazione è di casa, sovente deputata ai controlli, altrettanto spesso messa alla guida dei mezzi che dovrebbero offrire un servizio pubblico, oltre che turistico.

Sono decine i casi che vengono portati alla attenzione della nostra redazione dagli utenti maltrattati e persino multati. In molti casi si tratta di turisti stranieri, non sempre. Dopo il caso delle anziane turiste inglesi, un’altra vicenda analoga ci giunge dalla bruttissima esperienza vissuta da alcuni vacanzieri tedeschi. Un biglietto da visita vergognoso per una località con velleità di sviluppo turistico come Ischia. Una vergogna pubblica, manifesta al punto da divenire indecente.

Controllori ed autisti degli autobus nel mirino: “Maleducati”

I controllori e gli autisti degli autobus EAV troppo spesso arroganti e maleducati, di sicuro poco attenti al codice etico e alle regole del servizio pubblico. Sono queste le critiche che alcuni turisti tedeschi e diversi viaggiatori italiani hanno rivolto, con una lettera ad EAV ed una al sindaco di Ischia Enzo Ferrandino, ai verificatori e conducenti degli autobus isolani. “Sono maleducati ed arroganti” hanno spiegato con dovizia di dettagli nelle loro missive alle autorità. Un malcostume che si riscontra, ahi noi, sempre più spesso Ch era di questa categoria un insieme di soggetti “presuntuosi e arroganti”, insomma poco rispettosi degli altri e del ruolo che svolgono. A questo punto farebbero bene i vertici dell’azienda, il dottor Umberto De Gregorio, in particolare, a prendere contezza di quanto sta avvenendo sull’isola verde e ad assumere i necessari provvedimenti. Un buon corso professionale, magari con lezioni mirate di buona educazione non guasterebbe a corredo delle azioni che, ormai, sembra imprescindibile dover assumere per evitare l’ulteriore deriva del trasporto pubblico di linea.

La lettera al sindaco Enzo Ferrandino: “Ingloriosa EAV”

In una essenziale, ma precisa missiva alcuni ospiti si rivolgono al sindaco di Ischia dopo aver vanamente posto le loro osservazioni e doglianze alla direzione dell’Ente Autonomo Volturno. Che figuraccia. EAV non ha mai risposto ai suoi utenti.

Ecco i fatti. “All’inizio di aprile abbiamo trascorso una settimana ad Ischia, in occasione dei nostri compleanni, il mio e di mio marito. Ci siamo sentiti benvenuti, sia nei ristoranti che nei parchi di Forio, anzi ovunque. Solo la compagnia di autobus ha fatto una – ingloriosa – eccezione. Abbiamo avuto una pessima esperienza qui. Per questo motivo, ad aprile avevo scritto una lettera al responsabile della filiale EAV chiedendo una dichiarazione, ma a tutt’oggi non ho ricevuto risposta. L’incidente ci ha talmente infastidito che, se la mia preoccupazione non suscita alcun interesse nemmeno in voi, probabilmente non ci recheremo più a Ischia. Anche se Ischia è, a mio parere, l’isola più bella che ho visitato finora. Sono riuscito a scoprire chi fosse il personale che ci ha assillato così tanto. Erano Andrea Cesareo e Mario Conte- scrivono i signori Behler rivolgendosi al primo cittadino ischitano e, rinnovando il proprio disappunto con tanto di lettera e ticket pagati già inviati, senza fortuna, alla direzione De Gregorio, allegati.

Reclamo a causa di una multa ingiustificata

Ecco la lettera inviata, tra l’altro, al dottor Di Massa.

“Le scrivo oggi per informarle di un incidente accaduto a me e mio marito durante il nostro soggiorno sull’isola d’Ischia all’inizio di questo mese. Siamo arrivati venerdì, il 1 aprile. Il giorno dopo siamo andati da un tabaccaio per comprare i biglietti d’autobus settimanali. Tuttavia, il commesso ci ha spiegato che era meglio comprare i biglietti il lunedì mattina perché erano validi per una settimana, da lunedì a domenica sera. Così abbiamo comprato i biglietti il lunedì mattina, abbiamo chiesto al bigliettaio maggiori informazioni e lui ci ha detto che i biglietti dovevano essere timbrati al primo viaggio, La mattina dello stesso lunedì, abbiamo preso la linea di autobus CD da Ischia Ponte verso Barano, abbiamo timbrato i nostri biglietti dell’autobus – almeno questo è quello che ci aspettavamo, perché la macchina nell’autobus faceva un suono simile a una stampante.(Visto che i bus sono attrezzati di videocamere, tutto questo sarebbe anche verificabile.) La sera siamo tornati ad Ischia Porto, dove un impiegato della vostra compagnia, controllando i nostri biglietti, ci ha accusato di essere saliti sull’autobus senza un biglietto valido. Non solo ha detto che sul retro del biglietto le spiegazioni erano scritte in inglese e tedesco oltre che in italiano. Il controllore era accompagnato da un collega che probabilmente doveva ancora essere istruito sul controllo dei biglietti. Ci disse che siccome avevamo viaggiato senza un biglietto valido, avremmo dovuto pagare una multa di 93 euro e che questa somma sarebbe aumentata se non l’avessimo pagata immediatamente – se necessario, potevamo andare al bancomat più vicino per ottenere il denaro necessario.

Come possa senz’altro immaginare, eravamo totalmente confusi e ci sentivamo messi all’angolo, persino minacciati. Così abbiamo pagato subito. Il giorno seguente abbiamo provato di nuovo a timbrare i biglietti, ma senza successo su tre autobus. La richiesta all’autista del primo autobus di fare le registrazioni a mano è stata bruscamente rifiutata. L’autista dell’autobus successivo, dove la macchina era anche non funzionante, ha poi inserito le informazioni richieste su mia richiesta. Abbiamo scoperto che in almeno quattro autobus le macchine per la timbratura non funzionavano. Secondo me, non è la responsabilità dei passeggeri controllare i dispositivi, ma della vostra azienda. Per inciso, la timbratura dei biglietti non è nemmeno necessaria dal mio punto di vista, perché i biglietti sono segnati con la data corrente al momento dell’acquisto – nel nostro caso il giorno 04.04.2022 e possono essere utilizzati solo per una settimana”.

Una sorte avversa toccata a molti altri ospiti, in special modo stranieri. A spiegarlo è ancora la signora Gabriella Behler che rileva come siano stati tantissimi i casi analoghi registratesi.

“Durante il nostro soggiorno abbiamo parlato con altri ospiti che avevano sperimentato la stessa cosa. Anche loro sono stati costretti a pagare una multa pur avendo un biglietto. Una coppia di Bergamo ci ha raccontato di essersi rivolta alla direzione della compagnia di autobus a causa di un simile incidente e di aver ricevuto il rimborso della multa. Giovedì 07.04. ci siamo poi rivolti al capo degli ispettori dell’autostazione di Ischia Porto, ma non si è sentito autorizzato a prendere una decisione e ci ha invece indirizzato al dottor Di Massa, indicandomi lo stesso come direttore della sede ischitana della EAV e anche il Suo nome. Dato che siamo ripartiti venerdì, non ci è stato possibile raggiungere l’ufficio, Ecco perché lo abbiamo contattato via posta. Ho fatto copie di tutti i documenti, che ho e allego alla lettera. Uno degli ispettori si chiama Andrea Cesareo, il nome dell’altro è illeggibile, ma la sua identità dovrebbe essere facile da stabilire dal numero 8905 del suo blocco (per le multe)“. Chiosa la Behler prima di inerpicarsi in un’ardita richiesta. Ovvero “Per le ragioni suddetti, vorrei chiedere alla EAV di rimborsare la multa”.

Infine, gli ospiti che forse non rivedremo mai più concludono evidenziando che “Dopo i due anni di pandemia di Corona, ci siamo sentiti molto ben accolti ad Ischia…. Il turismo è stato inattivo durante questo periodo, quindi gli ospiti sono benvenuti presso gli albergatori e i ristoranti. La loro compagnia rovina quella sensazione di benvenuto – non so davvero se viaggerò di nuovo ad Ischia. Questo incidente mi ha rattristato molto”.

La vicenda di Gabriella Behler e suo marito cosi come prima quella delle 70 enni businglesi ospito di un hotel nelal terremotata Casamicciola, fanno il paio con l’ultimo racconto affidatoci da Peppe Trani il 7 luglio. “Autista Eav Bus delle 12:05 da Casamicciola direzione Ischia: alla richiesta di 3 donne e un bambino di 3 anni, turisti romani, di quale fosse la fermata per il Bagnitiello; ha risposto testuali parole, tanto che facevano fatica a pronunciarle: “a me nun me pass manc pò caxx” e le ha fatte scendere al bar Topless. Ovvero diversi chilometri prima! Auguro, a questo soggetto di ricevere lo stesso trattamento, quando sarà il suo turno, perché gli capiterà nella vita di avere bisogno!”.

Di certo siamo dinanzi a a fatti e circostanze che on depongono a favore del servizio pubblico e dei suoi operatori. Sono fatti e questioni gravissime sulle quali i nostri rappresentanti istituzionali dovrebbero decidersi ad intervenire. Non è più tollerabile questo stato di cose e non è più tollerabile che gli utenti della strada, i residenti come i nostri visitatori siano sottoposti a tali trattamenti, nella indifferenza dei più e nella noncuranza di chi dovrebbe intervenire e non lo fa. L’auspico è che in questo caso il sindaco Ferrandino intervenga chiedendo contezza di questo assurdo modo di agire in EAV e il costante offrire e palesare malaccoglienza avverso chi muove il nostro PIL.