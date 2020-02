EAV Bus, arrivano 8 pollicini tutti nuovi

Ida Trofa | Arrivano finalmente gli 8 mini bus, i famosi pollicini, destinati al trasporto pubblico di linea EAV su Ischia. L’annuncio era già stato dato lo scorso dicembre dal governatore Vincenzo De Luca allorquando furono destinati 132 bus ad Eav, l’Ente che serve anche l’isola d’Ischia.

Proprio in queste ore sono stati consegnati gli altri bus previsti, nuovi di fabbrica! Sono otto, piccoli ed indicati anche alla particolare orografia de territorio insulare, in particolare per le aree più interne e collinari dell’isola. Lunghi poco più di 7 metri i bus saranno ideali per i giri dell’isola e per unire il porto di Ischia alle zone più impervie, i Maronti, la zona alta di Casamicciola, tra zona terremotata e no senza dimenticare Campagnano e Sant’Antuono.

Alle aziende del trasporto pubblico locale della Campania sono stati consegnati 200 nuovi bus nel 2019, consegnati e già in circolazione dal giugno scorso. In questa primavera 2020 è prevista la fornitura di ulteriori 71 mezzi, mentre oltre 200 sono già in produzione e verranno consegnati entro la fine del 2020. È inoltre in corso la gara Acamir per l’acquisto di ulteriori 500 mezzi. Entro i prossimi 2 anni in Campania grazie agli acquisti dell’agenzia regionale per la mobilità tutto il parco mezzi pubblici su gomma, che sarà il più moderno e sostenibile d’Italia.

Unitamente ai nuovi bus il governatore De Luca ha annunciato che la Regione Campania in capo all’EAV assumerà anche di nuovi autisti. Per ora poco o niente destinato ad Ischia anche se lo stesso governatore Campano ha lasciato intendere che alcuni conducenti potrebbero prestare servizio sull’isola d’Ischia, ma per ora non saranno ischitani, né residenti .Assunzioni ancora collegate al pendolarismo ed ai suoi rischi.