EAV, arrivano 28 autisti

Ventotto nuovo autisti: sono quelli che hanno preso servizio a partire da oggi in Eav, l’azienda di trasporti che gestisce le nostre linee su gomma. I neoassunti, come EAV, prendono servizio sulle linee attive ad Ischia. “Così come previsto dal piano annuale aziendale sulle assunzioni – spiegano da Eav – stamattina sono stati assunti 28 conducenti, vincitori del concorso indetto lo scorso anno per assunzioni a tempo indeterminato e tempo parziale”. Questo significa che i nuovi autisti avranno una maggiore stabilità lavorativa e potranno contribuire a migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e ai turisti che visitano l’isola.

“Tale modalità – spiegano ancora dalla società – rappresenta una novità per la gestione dei cosiddetti servizi ‘stagionali’, che la società gestisce nelle località turistiche di Ischia, Procida e Penisola Sorrentina, e sostituisce il ricorso alle società di lavoro somministrato (interinale)”. Si tratta di una scelta che va nella direzione di valorizzare le risorse umane interne e di ridurre i costi di gestione.