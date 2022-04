EAV A PASQUA: ISCHIA A META’, PROCIDA AL DOPPIO

Ugo De Rosa | Solo una settimana fa, giorno più giorno meno, avevo portato in evidenza quanto sia discriminante per i residenti e per i turisti dell’isola d’Ischia il servizio di Procida Capitale e le scelte della Regione Campania e della Eav Bus.

Purtroppo, l’insipienza dei sindaci, la miopia collettiva che ci porta a leggere tutte le scemenze che ci propinano dai piani alti come benedizioni speciali, la strafottenza dei una classe imprenditoriale impegnata a scostarsi la polvere dalle ginocchia per essere rimasta troppo tempo a leccare il consiglierino comunale di turno e quel senso di “che me ne frega” imperante ci condanna a subire in silenzio. Ma come uno di “Zaion”, continuiamo a combattere contro questo quanto mai reale MATRIX.

Venerdì scorso, non a caso, abbiamo titolato “La cultura non isola, ti lascia a piedi” e c’è voluto poco per trovarci dalla denuncia giornalistica alla realtà.

Come qualcuno sa, la Regione Campania e l’EAV Bus hanno deciso di sostenere la nomina di Procida Capitale con un trasporto terrestre completamente gratuito a carico del bilancio EAV e un aumento di 150 mila chilometri di percorrenza anche se, diciamocelo, non c’è uno straccio di evento o di motivo per cui valga la pena spendere questi soldi.

Gli stessi residenti della Campania, con gli stessi diritti anche di isolani, serviti dalla stessa azienda, si trovano a vivere due servizi completamente diversi.

Due servizi diversi: uno che premia, uno che indigna. Uno che favorisce e uno che penalizza i dipendenti. Uno che aiuta e uno che offende i turisti. Uno che qualifica e uno che mutila l’offerta turistica di un territorio.

Il tutto nel silenzio, perverso e ingiusto di tutti quelli che, invece, dovrebbero e potrebbero sollevare il problema, invocarne la soluzione e ottenerla.

L’esempio della vergogna, della discriminazione, dell’offesa è il servizio EAV che verrà effettuato a Pasqua e Pasquetta.

Tutti sappiamo che, Pasqua e Pasquetta sono i giorni principali della ripresa e della ripartenza della stagione turistica ad Ischia e, quest’anno, in particolare, anche a Procida.

Una ripartenza che ha bisogno di servizi e di infrastrutture, di interventi pubblici e di sforzi privati. Ebbene, mentre Procida, a Pasqua in particolare, potrà godere di bus gratis che circolano dalle 07-00 alle 23.20 a Ischia, invece, il servizio sarà sospeso alle ore 13.33, quando verrà chiuso il capolinea di Ischia.

Si, avete capito, se a Pasqua ti vai a fare un bagno ai Maronti o a Citara, nel pomeriggio non ci sarà nessun bus che ti porterà a casa o in albergo. E non importa se lo paghi o meno, non ci sarà e basta.

E così il giorno dopo. Il giorno di Pasquetta è un giorno festivo come tutti gli altri e, come ciliegina sulla torta “il personale non utilizzato a copertura dei turni sarà collocato in congedo festivo”.

Mentre quelli di Procida, ovviamente, lavoreranno tutto il pomeriggio e non godranno di congedi festivi. Non faranno la scampagnata di Pasquetta, ma saranno in giro, gratis!

E questa non è una discriminazione e un torto al turismo di Ischia?

Può mai Ischia essere equiparata agli uffici movimento di Agnano, Comiziano, Ferraris, Sorrento e Torre Annunziata?

Può mai il turismo di Ischia essere ridotto, offeso e non considerato in questo modo? Possiamo continuare ad accettare simili aggressioni?

Questa è una storia vecchia. Da tempo l’EAV ci aggredisce in questo modo e ci offendere. A Natale, a Capodanno ora anche a Pasqua.

Ma oggi l’offesa è doppia perché a Procida si gira gratis, si gira fino a sera.

I turisti possono fare i bagni e quello che vogliono fino alle 23. Da noi, a Ischia, invece, c’è spazio fino alle 13.00!!!!!

Qualcuno alzi la voce! Qualcuno si indigni! Qualcuno si renda conto di quanto male ci sta facendo questa EAV. E di quanta discriminazione dobbiamo subire per questa messinscena inutile di Procida Capitale!

E quando parliamo di gratis e a pagamento eccovi un esempio con fattura alla mano…

Ischia, il Comune paga i 66.000 euro per “Zizì”

Mentre a Procida gli utenti viaggiano gratis sui bus dell’Eav, il Comune d’Ischia per ogni anno di servizio della navetta “Zizì” paga 66.000 euro.

Un servizio istituito nel 2018 «in via sperimentale nelle more della rimodulazione del programma di esercizio di cui al contratto in essere anche al fine di verificarne l’impatto sul sistema trasportistico complessivo del territorio» su richiesta dello stesso Ente e autorizzato dalla Regione Campania. Poi rinnovato di anno in anno. Sempre per il tragitto tra il parcheggio di Fondobosso e Piazza degli Eroi. E con lo stesso costo, anche nei periodi di lockdown, quando il numero delle corse e degli utenti era sensibilmente ridotto.

Ebbene, adesso è arrivata al Comune la fattura dell’Eav per il 2021, appunto 60.000 euro più 6.000 di Iva. Fattura che il responsabile dell’ufficio preposto, ovvero il comandante della Polizia Locale Chiara Boccanfuso, ha provveduto a liquidare.