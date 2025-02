È un Real Forio inarrestabile, tris al Castel Volturno e ancora secondo posto. Acosta e Serrano in gol, gioia per Verde

CASTEL VOLTURNO-REAL FORIO 1-3

Eccellenza | Girone A | 26a Giornata

Il Real Forio risponde al Nola, resta in scia dell’Afragolese e manda un altro messaggio alle avversarie: la squadra di Carlo Sanchez batte il Castel Volturno con tre gol allo Stadio Salvatore Gregorio Conte di Mondragone e torna in seconda posizione. I biancoverdi restano a -4 dalla capolista e si riportano avanti in classifica rispetto ai bianconeri, reduci dal successo del sabato pomeriggio sul campo della Frattese. Il tecnico deve rinunciare all’infortunato Castagna e sceglie un 4-3-1-2.

In porta c’è Mazzella, Cabrera fa coppia con Di Costanzo al centro della difesa e Velotti si sposta sulla corsia destra. Sulla fascia sinistra spazio per Ballirano, mentre Pistola si alza nel ruolo di mezzala. Gli altri due interpreti a centrocampo sono Buono e Sogliuzzo, Di Lorenzo invece agisce sulla trequarti. In attacco nessuna staffetta, Acosta e Serrano guidano il reparto offensivo.

La cronaca si apre con le due formazioni che si studiano e attendono il momento giusto per affondare il colpo: gli ospiti provano a prendere il controllo della gara, i padroni di casa cercano di ribaltare rapidamente la manovra. Nei primi quindici minuti di gioco non si registrano occasioni, ma i biancoverdi tentano di innescare le due punte: Oliva fa buona guardia e intercetta in uscita. Sul ribaltamento di fronte la compagine di Muro, che si schiera con il classico 3-5-2, sviluppa sulle corsie e arriva più volte al cross, ma Cabrera e Di Costanzo allontanano il pallone. Al 21’ doppia occasione per Di Lorenzo: il trequartista riceve e calcia da posizione defilata, Oliva respinge. Sulla ribattuta raccoglie ancora il numero 24 che manda sull’esterno della rete. La risposta del Castel Volturno è affidata ad un mancino di Signorelli dal limite dell’area, Mazzella blocca senza troppe difficoltà.

Al 27’, sugli sviluppi di una palla inattiva, l’incornata di Serrano si spegne sul fondo. Timide proteste per uno scontro con Oliva, ma l’arbitro lascia proseguire. Il gol arriva pochi secondi dopo, il protagonista è Acosta: il centravanti raccoglie il traversone di Pistola, sovrasta un avversario e insacca di testa. Il gol genera entusiasmo e il Real Forio si porta alla conclusione anche alla mezz’ora con Buono che spara a lato. Al 36’ gli uomini di Muro pareggiano: Signorelli salta Sogliuzzo e colpisce la traversa con un pallonetto, Boiano non perdona sulla respinta e batte Mazzella. I turchi replicano con un destro impreciso da parte di Acosta, nell’altra metà campo invece Calone spreca su invito di Signorelli. Gli isolani tornano in attacco nel finale di primo tempo. Dopo una deviazione aerea di Pistola che va poco distante dall’incrocio dei pali, la chance più importante per riportarsi in vantaggio capita ad Acosta: l’attaccante riesce anche a superare Oliva, ma sbaglia clamorosamente a porta vuota. Il bomber ospite prova a mettere il timbro pure ad inizio ripresa, ancora di testa: il portiere controlla e neutralizza.

Al 54’ Parisi mette in mezzo dalla destra e Salazaro cerca l’impatto da due passi, Cabrera contiene bene e Mazzella fa ripartire l’azione. Brivido per i ragazzi di Sanchez al 56’ sul tiro del neo entrato Accietto, il mister decide quindi di cambiare a centrocampo: fuori Di Lorenzo, al suo posto c’è Pelliccia; Peluso fa rifiatare Buono. Passano due minuti e Acosta si rivede dalle parti di Oliva, ma l’estremo difensore para. Occasione per il Real Forio al 62’ con Velotti: destro in diagonale e sfera che termina fuori di un soffio. Il nuovo vantaggio dei turchi è soltanto rimandato, nella fase centrale del secondo tempo ci pensa Serrano a raddoppiare. Il 9 lavora sulla fascia, appoggia per Velotti e va a chiudere il triangolo: dopo aver ricevuto in area, la prima punta fulmina Oliva con il sinistro. Il Castel Volturno impegna Mazzella con Tanchyn, il Real Forio si rende pericoloso con Peluso al 72’ e Serrano al 74’. Sanchez inserisce anche Arrulo e Verde, quest’ultimo chiamato a sostituire l’infortunato Peluso (la sua partita dura poco meno di un quarto d’ora). I biancazzurri creano diversi pericoli con Signorelli e Mignogna, ma non basta perché al 78’ gli isolani calano il tris. Su una clamorosa disattenzione difensiva Serrano ci crede e pesca Verde che, a porta vuota, deve solo spingere in rete. Mazzella sale in cattedra nel finale con un grande intervento su Accietto, il Real Forio concede spazio a Cittadini e sfiora il poker con Pistola, ma al Conte non c’è più tempo: il team di Sanchez passa con il risultato di 3-1.

Il tabellino

Castel Volturno: Oliva, Mignogna, Iovinella, Terracciano, Parisi (84’ Corvino), Camorani (72’ Di Balsamo), Francese (91’ Rasulo), Boiano, Calone (46’ Tanchyn), Salazaro (55’ Accietto), Signorelli. A disposizione: Ploskonos, Esposito, Di Benedetto, Galliano. Allenatore: Muro

Real Forio: Mazzella, Velotti, Cabrera, Di Costanzo, Ballirano, Buono (62’ Peluso – 76’ Verde), Sogliuzzo (71’ Arrulo), Pistola, Di Lorenzo (57’ Pelliccia), Acosta, Serrano (81’ Cittadini). A disposizione: Santaniello, Aniceto, Tomasin, Di Meglio. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Gianmarco Amitrano della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Roberto Infante di Castellammare di Stabia e Enrico Palma di Napoli

Marcatori: 28’ Acosta (RF), 37’ Boiano (CV), 67’ Serrano (RF), 78’ Verde (RF)

Ammoniti: Terracciano, Signorelli (C), Di Lorenzo (RF)

Angoli 5 – 3

Recupero 1’ e 5’