È sempre la solita crisi: tetti di spesa già esauriti, analisi e viste restano una chimera

Ida Trofa | Come sempre, come ad ogni passaggio annuale in Campania la sanità pubblica resta piegata sotto il peso dei tetti di spesa. Siamo ancora ottobre e si riaccende la polemica sul budget per analisi e visite erogate in regime convenzionato.

I centri convenzionati con la Regione non hanno soldi a disposizione. Risorse esaurite in ordine ai tetti di spesa fissati già a metà ottobre e per il mese di novembre si preannuncia anche peggio. Infatti a novembre gli esami saranno a pagamento dal 2 novembre. Ad essere colpite e maggiormente penalizzate, come sempre, sono le fasce deboli costretti a pagare o aspettare le liste di attesa delle strutture pubbliche.

Il cambio di strategia non è bastato. Spalmare su 12 mesi non è servito

Negli anni scorsi il tetto di spesa per i laboratori privati era fissato per settore e quindi la copertura si esauriva, spesso, tra l’estate e l’autunno. La Regione Campania poi ha deciso un tetto di spesa per ogni struttura convenzionata da spalmare su 12 mesi.

Il cambio di strategia non è bastato. Spalmare su 12 mesi non è servito a risolvere l’annosa questione.

Se negli anni passati, nella prima parte dell’anno il limite massimo si raggiunge nei primi 15 giorni del mese, man mano che si procede, accumulandosi le richieste di chi non è riuscito ad avere analisi e visite col ticket, il tetto si esaurisce già nei primi giorni del mese. Questo tragico ottobre ne è la prova con il timore che ha novare e poi dicembre sarà sempre peggio.

L’assistenza sanitaria, i servizi pubblici carenti e le strutture intasate contestualmente al dramma dei tetti di spesa è un problema atavico che da tanto troppo tempo si scarica sulle sole spalle dei cittadini malato che spesso per non pagare per intero il costo della prestazione (non tutti possono permetterselo) aspettare, o peggio ancora non indagano sulla prova salute e dunque non si curano. Un pericoloso fallimento della politica, ma anche della nostra società che non si indigna neppure più. La sanità campana versa in uno stato vergognoso.

I tetti di spesa ed decreto legge regionale 599 di dicembre 2021

I “tetti di spesa” si identificano nelle soglie massime di risorse che la Regione concede ogni anno ai centri privati-accreditati. Gestite da soggetti privati che, assicurando gratuitamente prestazioni specialistiche ai cittadini, venendo rimborsate dal Sistema sanitario regionale, secondo criteri specifici. Un ruolo irrinunciabile che sopperisce alle carenze del pubblico per oltre il 70 per cento e che risale addirittura alle mutue. Con un meccanismo di rimborso concepito nei primi anni ’90 (legge 502 del 92) è che è sempre lo stesso, solo che fino a dicembre funzionava così: ogni struttura (laboratorio, ambulatorio, istituto diagnostico e via dicendo) poteva contare su un fondo assegnato che prevedeva l’erogazione di un determinato numero di prestazioni. Il budget doveva durare 12 mesi, ma storicamente a settembre ottobre si è sempre esaurito.

Legge regionale 2021

Con le modifiche introdotte dalla Regione Campania, pur con gli stessi infruttuosi parametri di assegnazione, le risorse vengono distribuite (decreto-legge regionale 599 di dicembre 2021) non più alle cosiddette macroaree (branche specialistiche) ma alle singole strutture private accreditate, e mese per mese. Ognuna riceve una determinata quota che quando si sarà esaurita, non consentirà più di garantire prestazioni in convenzione. Con la modifica introdotta nel 2021 questo accade già nei primi 15 giorni di ogni mese. Prima l’emergenza si presentava, canonica, ma solo ogni autunno.

Ogni potenziale vantaggio che doveva essere introdotto dalla riforma regionale 2021 è stato distrutto dai criteri utilizzati dalla Regione stessa per l’assegnazione dei budget alle singole strutture assistenziali. Si basano sulla spesa storica e non tengono conto delle diverse capacità tecnologiche di ogni struttura e della specificità delle prestazioni che ognuna di loro è in grado di esprimere. Questo non consente una puntuale ed efficace distribuzione delle prestazioni e, di fatto, azzera la certezza delle cure.

Una realtà che si acuisce sino a farsi dramma sulle isole del Golfo di Napoli, specie Ischia e Procida dove i limiti della insularità, la carenza di strutture pone ulteriori opzioni sulla salute della popolazione spesso costretta a lasciare casa e famiglia per curarsi, addirittura in altre regioni.

Da Villa Romana ad Opera Pia. L’ASL riallaccia la linea

Sanità&Dotazioni. L’AslNa2 nord ordina la fornitura, installazione e Configurazione di una Centrale telefonica modello OXE Alcatel presso nuova sede sita in Via Mirabella Ischia. L’urgenza si è posta con il cambio di sede. La Direzione strategica ASL ha espresso la necessità di recedere il rapporto locativo relativamente allo stabile sito ad Ischia ex Villa Romana con la sottoscrizione contatto di locazione tra l’ASL Napoli 2 Nord e la Fondazione Opera Pia per la struttura sita in via mirabella Ischia. Il personale afferente alla citata struttura, ex Villa Romana, dovrà essere trasferita sia presso la nuova struttura sita in Via Mirabella sia presso la sede del Distretto d’Ischia sita in Via De Luca. Anche per questo risulta necessario procedere alla fornitura installazione e configurazione di un Centralino telefonico ALCATEL OXE SMALL con almeno 20 utenti analogici e 4 digitali con porta LAN presso la nuova sede di via Mirabella. Inoltre, proprio al fine di poter procedere nel più breve tempo possibile al rilascio dell’immobile di Villa Romana, i vertici dell’azienda sanitaria ha richiesto l’acquisto di detta apparecchiatura che consentirà l’espletamento delle più elementari questioni amministrative, ma anche pratiche di gestione dell’utenza. La Convenzione Consip attualmente attiva, per la fornitura de quo in “CT8”, è stata stipulata da Consip S.p.A.,mediante accordo quadro con WINTRE dal 14/05/2021 con scadenza il 14/05/2023.L’importo complessivo totale per detta fornitura comporta una spesa di € 6.296,60 oltre IVA del 22%. La stessa sarà confermata per gli usi dei nuovi uffci per la fornitura di un centralino telefonico OXO Alcatel. R.U.P. l’ing. Carmine Romano della UOC Tecnologie Informatiche ed Ingegneria Clinica.