È scomparso il commercialista Franco Scotto d’Abusco, il saluto di Ivano Balestriere

Ischia piange la scomparsa di Francesco Scotto d’Abusco, per tutti Franco, commercialista molto conosciuto e apprezzato sull’isola. Aveva 69 anni. La notizia della sua morte, avvenuta improvvisamente, ha suscitato profondo cordoglio tra amici, colleghi e quanti ne hanno conosciuto la gentilezza e la competenza professionale.

A darne il triste annuncio sono la sorella Chiara con il marito Vincenzo, Rosa con i figli Andrea, Dario e Camilla, Kerstin con i figli Noelle e Noah, le nuore Francesca ed Emily, il genero Carmine, i cognati, le cognate, i nipoti e i tanti parenti. I funerali si terranno mercoledì 5 novembre alle ore 16:00 nella Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pietro a Ischia. La salma sarà presente in chiesa dalle ore 15:00. La famiglia ha chiesto, in luogo dei fiori, di devolvere eventuali offerte ad opere di bene. Dopo le esequie, la salma sarà cremata.

Ivano Balestriere: “Un amico, un professionista, un esempio di lealtà e passione civile”

Ciao Franco,

è difficile trovare le parole quando si perde un amico come te. Mi sembra ancora di poterti chiamare, di raccontarti le solite cose, di sentire la tua risata che sapeva alleggerire ogni conversazione. Sei stato per me molto più di un compagno di strada: un punto di riferimento, una voce amica, un esempio di come si possa vivere con dignità e coerenza, senza mai smettere di credere in ciò che si fa.

Tra noi c’era una grande differenza d’età, eppure non si sentiva. Quando parlavamo, sembrava di dialogare con un coetaneo: la tua curiosità, la tua apertura mentale, la tua voglia di capire il presente ti rendevano sempre giovane nello spirito. Avevi quella rara capacità di ascoltare davvero — non per cortesia, ma per capire — e di rispondere sempre con equilibrio, anche quando non eravamo d’accordo. Dietro la tua fermezza c’era sempre una grande umanità.

Mi mancheranno la tua ironia, la tua capacità di sdrammatizzare, il tuo modo di vedere sempre un po’ più in là. Mi mancherà la tua presenza discreta, ma solida. E quella tua frase che sapevi tirare fuori nei momenti giusti, quando serviva ricordare che, in fondo, vale sempre la pena crederci. Franco non è stato solo un amico per me: è stato un riferimento per tanti.

Un professionista serio, rispettato, appassionato del suo lavoro e della vita pubblica. Un uomo che ha dato molto, senza mai cercare riflettori, con la convinzione che il servizio agli altri fosse la forma più alta di impegno civile. La politica, per lui, non era una carriera: era un modo per migliorare le cose, per dare un senso concreto alle parole “bene comune”.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa quanto sapesse unire la competenza con l’umanità, la lucidità con la gentilezza. Non c’era mai arroganza nei suoi gesti o nei suoi pensieri: c’era solo la forza di chi crede davvero nei valori in cui è cresciuto. Oggi ci resta il vuoto della sua assenza, ma anche il dono del suo esempio.

Franco ci lascia tanto — nei ricordi, nei progetti condivisi, nelle idee che ha seminato e che continueranno a crescere. E a noi resta il compito di custodire quella lezione di vita che, forse senza saperlo, ci ha lasciato: che l’impegno, la lealtà e l’amicizia vera sono ancora possibili, se si ha il coraggio di crederci. Ciao Franco, e grazie di cuore. Per la tua intelligenza, per la tua passione, per la tua amicizia. Ma soprattutto, per la persona che sei stato e che continuerai a essere, ogni volta che penseremo a te.