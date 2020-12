E’ quasi PUC! A Casamicciola la Soprintendenza “commissaria” il PUC: tutte le modifiche dovranno essere oggetto di nostro parere preventivo

Ida Trofa | Casamicciola, prosegue l’iter di approvazione e del PUC. Tavoli tecnici e videoconferenze tengono impegnati i soggetti istituzionali chiamati a dare il proprio contributo per la valutazione strategica del piano urbanistico comunale. Al vaglio la materia ambientale. Immancabili le osservazioni che la Soprintendenza ha elaborato per integrare il PUC, uno strumento che, se attuato, potrebbe determinare l’aspetto futuro e la vivibilità del paese redatto con la fondamentale collaborazione del Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. Nel merito è stato già convocato il secondo tavolo tecnico.

Il commissario Schilardi non ha nulla da obbiettare

La struttura del commissario Carlo Schilardi ha evidenziato un intervento di mera collaborazione atteso “il carattere straordinario della scrivente Struttura Commissariale e i limiti delle sue attribuzioni di natura principalmente finanziaria“.

Così Schilardi rende il suo parere tutto positivo al PUC: “Nel più ampio spirito collaborativo, si è comunque provveduto a compilare il Questionario, che si invia con la presente, quale contributo al Rapporto Ambientale del processo di VAS“.

Ecco quanto rilevato al margine del contributo: “La legge sulla ricostruzione cosi come interagito dal Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione in corso nei territori colpiti da eventi sismici, pone ovviamente ove occorra, tra gli obiettivi, quello di una riqualificazione ambientale e urbanistica con ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma. Tale obiettivo è stato profondamente innovato nel suo perseguimento dall’art.24 bis del D.L. n.109/2018 e va posto, nei termini ritenuti dal Comune e dalle altre Autorità competenti, in relazione con gli obiettivi del PUC.

Le proposte non devono essere incompatibili con le perimetrazioni dei limitati ambiti di interesse sismico o caratterizzati da rischio- inoltre scrive il prefetto pugliese – Il sistema Erikus-ric, già disponibile per l’Amministrazione comunale, dispone dei dati dell’agibilità sismica (AeDES) e della mappatura delle condizioni di danno e rischio sismico, idrogeologico e urbanistico-edilizio. Al fine di consentire la condivisione di tutte le informazioni presenti nel sistema Erikus-ric è in corso di realizzazione un apposito Web-Gis su piattaforma Liz map, accessibile con credenziali da qualunque connessione internet“.

In questa delicata fase di scoping c’è stato l’esordio del delegato regionale alla pianificazione Romeo Gentile.

Il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana

La Soprintendenza ha richiesto specifiche approfondimenti e raccomandazioni nel merito del PUC e la trasmissione degli elaborati per acquisizione del parere di competenza. Soprattutto sulla “Istanza di autorizzazione paesaggistica art. 146, D.Lgs. 42 del 2004 e s.m.i“.

La Soprintendenza, chiede che il PUC sia integrato con specifiche osservazioni che vanno dagli immobili di pregio, ai parchi termali che si intende creare, fino ai piani baraccali ore finire con la guerra alle verande di alluminio ed ai condizionatori. In particolare le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico dovranno essere estese, però, anche a tutte le richieste del Piano Comunale con un confronto con il Piano Regolatore Generale. Ma leggiamo insieme i Dictat del Responsabile del Procedimento arch. Marco de Napoli; la dott.ssa Maria Luisa Tardugno e la soprintendente Dott. Teresa E. Cinquantaquattro.

Le Prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico inserite come premessa a qualsiasi tipo di intervento ed obiettivo previsto dal nuovo PUC. Senza scordare il PRG

E’ preferibile che le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico siano inserite come premessa a qualsiasi tipo di intervento ed obiettivo previsto dal nuovo PUC; ciò vale anche per l’intenzione di utilizzare aree per la costruzione di una nuova edilizia residenziale pubblica e privata o per la volontà di creare un parco Turistico e Idrotermale. Venga redatta un analisi di confronto con il vecchio PRG che consenta di indicare l’insieme di fattori che hanno portato alla formazione del nuovo piano comunale attraverso modifiche sostanziali e/o la formazione di aspetti evolutivi e migliorativi di programmazione urbanistica e paesaggistica“.

Immobili di pregio

“Siano recepite, in una Tavola grafica specifica, le entità naturali di eccezionale interesse Paesaggistico,sia elaborata una apposita Tavola contenete gli immobili sottoposti a tutela architettonica presenti nel territorio: il Pio Monte della Misericordia; l’Osservatorio Geodinamico; Villa Enrichetta; Immobile al Corso Luigi Manzi n. 73. Inoltre, venga considerato ed inserito, fra gli edifici di pregio da valorizzare, anche il Museo Civico di Casamicciola;

Rischio idrogeologico

Occorrerebbe evidenziare, in una tavola specifica, le aree fragili del territorio particolarmente a rischio dal punto di vista idro-geologico e sismico su cui andrebbe sovrapposta la mappa planimetrica di tutte le presenze abitative (legittime ed illegittime). Queste ultime andrebbero poi individuate graficamente non solo dal punto di vista cronologico della loro realizzazione ma anche dal punto di vista della loro legittimità e della loro sanatoria.

Baracche

Per la Soprintendenza è di fondamentale importanza che sia previsto un grafico specifico di individuazione e censimento delle case baraccate presenti su tutto il territorio comunale, con allegate le indicazioni tecniche rivolte al loro stato di conservazione e agli eventuali programmi d’intervento volti al restauro, recupero e valorizzazione necessari per la loro riqualificazione strutturale e paesaggistica;

Centro storico

Inoltre è stata chiesto se sia altresì “individuato e perimetrato il centro storico, i nuclei ed i complessi rurali di valore storico ed ambientale per i quali, ad esclusione degli edifici di recente impianto, debbano prevedersi interventi di riqualificazione paesaggistica mediante l’eliminazione di tutti gli elementi impropri e le superfetazioni che ne deturpano l’aspetto e la morfologia originaria.

Guerra alle brutture

La guerra è alle verande in alluminio anodizzato, gli impianti e canaline a vista; climatizzatori e caldaie da nascondere; ridimensionamento delle vetrine commerciali con valorizzazione dei basamenti in pietra o ad intonaco; antenne o parabole su balconi e terrazze; tettoie non condonate; eliminazione di colori di facciata inadeguati al contesto paesaggistico. Sia previsto un aggiornamento normativo che miri a ridimensionare la cartellonistica pubblicitaria pubblica e privata. Tutte le modifiche, anche parziali, da dover apportare ai beni architettonici di valore storico-culturale e/o paesaggistico, dovranno essere oggetto di parere preventivo della Soprintendenza; vengano previsti interventi di recupero e restauro degli edifici monumentali in disuso e in condizioni di abbandono ai fini di una riqualificazione urbana e una riconversione dei medesimi per scopi di utilizzo pubblico.

Tutela del paesaggio e dell’area archeologica del Castiglione

Dovrà essere redatto un piano di tutela del paesaggio rurale e dell’agricoltura contadina integrato con un censimento grafico di dettaglio, con rilievo architettonico e fotografico e relazione descrittiva, delle case rurali, rupestri e delle grotte scavate nella roccia con successivo programma di un loro restauro e valorizzazione; Il PUC per il ripristino e l’adeguamento funzionale degli impianti termali attivi e dismessi, anche attraverso la loro ricostruzione e ricollocazione delle opere idrauliche connesse all’originario impianto; Per quanto riguarda gli aspetti archeologici, è necessario che sia elaborata una apposita Tavola contenete gli immobili sottoposti a tutela, come l’area archeologica in località Castiglione, sottoposta a vincolo con D. M. 02.10.1995. Poi le raccomandazioni non vincolanti.

Insediamenti baraccali del terremoto 1883

Per le aree occupate da insediamenti baraccali realizzati a seguito del terremoto del 1883 il Comune dovrà redigere un apposito piano particolareggiato finalizzato, oltre al miglioramento sismico, al recupero e alla riqualificazione paesaggistico-ambientale del tessuto edilizio ed urbano, nel limite della volumetria complessiva esistente, fatti salvi gli ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario.In fase di costruzione, ricostruzione e/o di riqualificazione paesaggistica ed urbanistica di abitazioni siano previsti progetti che rispecchiano l’attenzione per il particolare pregio paesaggistico dell’area in cui esse ricadono. Sarebbe opportuno mirare al principio architettonico dell’eco-sostenibilità, così che il nuovo edificio possa inserirsi ed integrarsi nell’ambiente non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista costruttivo, utilizzando i materiali disponibili in loco. L’impiego di materiali autoctoni ridurrebbe infatti i problemi di trasporto ed inquinamento, permetterebbe un risparmio economico ed aiuta a conservare le caratteristiche proprie dei luoghi. Gli aspetti da considerare per una nuova architettura di qualità sono: l’uso di materiali naturali; la riduzione dell’impatto ambientale; le elevate prestazioni a fronte di un’attenta efficienza energetica; l’isolamento termico; la creazione di un nuovo sistema in equilibrio tra l’ambiente costruito e quello naturale con incremento di verde. Un altro elemento da non sottovalutare, rispetto alla visione tradizionale locale, è l’adozione del legno, anche lamellare, da utilizzare tanto come materiale strutturale – elemento oramai storicizzato e radicato nel territorio – quanto come materiale decorativo.

Mappa delle opere abusive

Sia previsto un piano di dettaglio, elaborato in sinergia con la soprintendenza , per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere abusive in relazione al loro grado di compromissione ambientale e di incidenza in merito alla criticità sismica dell’area dove esse ricadono.

Costa e demanio

Sia previsto un piano di riqualificazione della costa mediante l’incremento di piantumazioni autoctone, aree verdi e l’eliminazione in ambito architettonico di elementi impropri quali: tettoie in ferro, verande ed edifici a rustico non ancora condonati e ricadenti in area demaniale; un piano di salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi costieri di particolare interesse paesaggistico ed ambientale; un recupero naturalistico della fascia costiera nonché la messa in sicurezza dei costoni rocciosi; sia previsto un progetto di tutela e valorizzazione dei percorsi naturalistici nonché un piano strategico di tutela, riqualificazione e valorizzazione del sistema di paesaggi ad elevato grado di naturalità attraverso reti di connessione ecologica e infrastrutture verdi; venga redatto un piano di recupero dei terrazzamenti con tecniche di ingegneria naturalistica e recupero della rete sentieristica di particolare pregio naturalistico.