E portano la Fortini… Il disastro Alberghiero e i politici del comune di Ischia. Il Telese tra giochi di partito metropolitano e il flop aule

Gaetano Di Meglio | Nessuno se ne esca con la storia delle divisioni delle deleghe. Tutti sappiamo che l’istruzione superiore è delegata alla Città Metropolitana e che le elezioni regionali,volendo, non hanno a nulla a che vedere ma, c’è sempre un ma.

Da giorni, infatti, il vicesindaco di Ischia (in antitesi col sindaco che spinge per la candidata di Gaudioso e contro quella Amato che tanto piace a Telese e l’assessore Ciro Ferrandino) va in giro con tanto petto in fuori a chiedere voti per la Fortini, l’assessore regionale che nulla ha fatto, di concreto, per le nostre scuole.

Così, senza sapere se Di Vaia abbia “rate da pagare” come si sente in giro rispetto al ruolo di un altro sindaco, ci chiediamo se è normale che un’amministrazione che ha un disastro scuole così evidente (tra Liceo e Alberghiero) se ne possa fregare in maniera così evidente e fare lo stesso campagna elettorale per chi si intesta interventi per la scuola soprattutto se consideriamo la strumentalizzazione dell’argomento scuola che lo stesso De Luca sta portando avanti in questi giorni.

Le iniziative propedeutiche all’inizio delle attività scolastiche, infatti, hanno visto il governatore Prendere le distanze dal governo, rilasciare clamorose dichiarazioni mentre, piano piano, prendono forma anche negli istituti nostrani i piccoli interventi senza sostanza che lo stesso comune di Ischia sta portando avanti.

Eppure, ieri, in TV, la nazione ha scoperto che ad Ischia abbiamo una scuola che soffre di problemi di spazio senza covid. Al Telese, infatti, le aule mancano da sempre! E Comune, Città Metropolitana e Regione, fanno finta di niente! Si, proprio così, oltre alla propaganda di qualche amministratore, non si riesce ad avere.

E così, tra le tante problematiche relative alla gestione degli spazi e della sicurezza dei ragazzi e del personale docente e non docente che si evidenziano in questi ultimi giorni di agosto, ad accendere il grande faro su disastro Ischia è il dirigente scolastico Mario Sironi, dell’IPS Telese di Ischia che, intervistato da Sky Tg24, ma mostrato la realtà del suo popoloso e strategico istituto professionale che, da prima dell’emergenza covid19, vive problemi relativi agli spazi.

“L’istituto Telese è il fiore all’occhiello dell’isola di Ischia esordisce l’inviata – Dietro di noi vi è in capannone per realizzare laboratori all’aperto. Cosa state facendo per farvi trovare pronti?”

Risponde il preside Sironi: “Abbiamo una carenza storica di aule, circa 20 aule in meno. Noi siamo un istituto professionale con laboratori, di sala, di accoglienza e di cucina. Una delle prime cose che abbiamo fatto è attrezzare uno spazio esterno per sala e cucina. Una sorta di sala all’aperto da usare anche in doppi turni. Noi già abbiamo una organizzazione stile college inglese. Erano i ragazzi a muoversi da un’aula all’altra spostandosi per ogni materia. Ora dovendo procedere a sanificazioni e controlli dei gruppi presenti in aula, insomma, è molto più complicato.”

Il rischio quale è?

“E’ che scada la qualità della didattica. Il problema è riuscire a garantire in modo serio e sobrio la didattica. Dico sempre che bisogna fare un discorso vero: dobbiamo comunicare che stiamo facendo il meglio possibile per garantire la didattica, ma anche di non nascondere i problemi.”

Avete chiesto alle istituzioni gli spazi?

“Ho chiesto a tutti. In prima battuta alla Città Metropolitana, e al momento attuale non abbiamo avuto risposta. Ho chiesto ai sindaci dell’isola la disponibilità di locali, ma nulla. Ho chiesto anche alla curia e alle associazioni…. Non abbiamo avuto risposta. Stiamo cercando con FederAlberghi isola di Ischia di immaginare degli spazi condivisi con tutti i problemi che ci sono, relativi alla sicurezza.”

In chiusura, avete anche problemi di organico?

“Al momento ho solo il 45% dell’organico coperto”

E con questi chiari di luna, con 20 aule in meno, il 55% dell’organico scoperto pensare che parte dell’amministrazione di Ischia si dedichi alla campagna elettorale dell’assessore regionale alla scuola senza trovare soluzioni ai veri problemi della scuola sul territorio è più che imbarazzante.

Altri politici, magari con un forte senso di territorio avrebbero chiesto, a gran voce, un tavolo istituzionale dove trovare soluzioni possibili. Altri politici avrebbero chiesto fatti prima del voto, si sarebbero attivati per tempo. Ma parliamo di Enzo Ferrandino, Gigi Di Vaia e Paolo Ferrandino. E i ragazzi del Telese hanno voglia di fare doppi turni, turnazioni e laboratori sotto le tende…