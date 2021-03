E ora che dinanzi all’ex Carcere non c’è più nulla? Appello a Paolo Ferrandino

Gianni Vuoso | Anche la nuova edizione della baracca dinanzi all’ex Carcere del Mulino, è andata giù a gran velocità. L’aveva realizzata Marco Iacono, sulla scorta delle indicazioni giunte dagli esperti del Comune. Da sempre abbiamo detto che dinanzi ai ruderi dell’ex Carcere ogni manufatto dovrebbe essere vietato. Parole al vento perché qui, se sollevi delle obiezioni ti guardano con un sorriso beffardo, se avanzi delle proposte non le analizzano neppure perchè si informano prima su chi le ha avanzate, per poi commentarle con un’alzata di spalle. Oltre venti anni fa, cogliendo l’occasione del ruolo di consigliere comunale nella giunta Telese, interpellai ben quattro architetti della Federico II per avere un suggerimento in merito alla sistemazione dello spazio dell’ex Carcere.

Tutti proposero di sistemare la baracca gestita allora da Brunone Di Meglio all’interno delle mura dell’ex carcere, con le spalle al muro di cinta lato mare, lasciando lo spazio esterno ai tavolini. Non facemmo in tempo a formalizzare il progetto perché la giunta fu costretta a lasciare e da allora, non si sono registrate altre idee, proposte e progetti. Una delibera della giunta Brandi affidò all’associazione Largo dei Naviganti la gestione dello spazio ma insieme ad alcuni eventi promossi da vari gruppi, insieme a cerimonie private, si sono registrati anche interventi strutturali arbitrari e molto discutibili che hanno alterato i luoghi. Nel silenzio generale. Ora l’attualità ci offre lo spazio antistante l’ex Carcere, o se volete la Piazzetta Ugo Calise, finalmente libera da qualsiasi manufatto bello o brutto.

Ci auguriamo che al più presto si ripristino il pavimento riportando i basoli ed eliminando tobazioni ed ogni altro legame con la baracca precedente. Nel contempo, perché non cogliere l’occasione per sistemare nel modo migliore questo luogo? Perché non mostrare un po’ di interesse per la nostra storia, il nostro patrimonio? Possibile che ogni scelta amministrativa debba essere sempre mercanzia elettorale?

Occasione di scambio di favori e di interessi? Non entriamo in merito alla diatriba giudiziaria che interessa vari protagonisti, però spezziamo una lancia a favore di Iacono che ha lavorato bene, ha garantito un luogo di aggregazione e di interesse turistico, insistiamo sulla necessità di garantire a Marco una dislocazione diversa, all’interno del vecchio rudere, che non alteri il luogo e garantisca l’uso dello spazio esterno e lo spettacolo dell’antica Torre del Mulino.

Si abbia il buon senso anche di discutere una proposta che già è stata avanzata da Mizar: affidare gli appartamenti attualmente occupati da Migliaccio e dalla vedova di Cosimo Cronvello (non da sfrattare ovviamente, ma da far traslocare in due appartamenti decenti) ad un imprenditore capace di trasformarli in un punto di ristoro decoroso e moderno, in cambio di un canone e della gestione dell’ex Carcere da lasciare sempre, alla fruizione pubblica.

E’ un’idea bizzarra, assurda, astratta? Forse altrove, in Italia o all’estero, l’avrebbero già realizzata con la capacità di andare oltre la punta del proprio naso. Chi lo sa. Di sicuro sappiamo che sono argomenti di interesse pubblico e di competenza dell’assessore Paolo Ferrandino, al quale chiediamo un parere, da affidare pubblicamente a queste colonne e non ad una telefonata privata che certamente, non ci negherebbe. E’ possibile?