E’ on line il nuovo sito web dell’ASL Napoli 2 Nord

Da oggi, 3 ottobre 2022, è online il Sito web Aziendale completamente rinnovato. Il nuovo portale istituzionale si presenta con una nuova interfaccia grafica e un’organizzazione dei contenuti studiata ad hoc per facilitare una navigazione di semplice intuizione, utilizzando un linguaggio comprensibile e chiaro e garantendo una maggiore sicurezza con un sistema più aggiornato e modulabile, progettato con lo scopo di migliorare e rendere coerente la navigazione e l’esperienza del cittadino online, salvaguardando i principi di: percezione, comprensibilità, operabilità, coerenza, tutela della salute, sicurezza, trasparenza.

«L’ASL Napoli 2 Nord si è adeguata alle linee guida fornite dall’ Agenzia per l’Italia Digitale – afferma il Direttore Generale Mario Iervolino – con uno strumento di fondamentale importanza per comunicare in maniera più efficace ed efficiente con i cittadini. L’obiettivo è rendere sempre più compliante e al passo con i tempi l’apparato amministrativo, nel contesto della forte spinta alla digitalizzazione della pubblica amministrazione voluta dalla legge».

Sino ad oggi l’utilizzo del Sito Aziendale ha presentato punte di utilizzo, soprattutto, nella richiesta di informazioni sui servizi e le modalità di accesso agli stessi; partendo da tale base si è puntato ad una più dettagliata mappatura dei servizi, semplificando i percorsi di accesso agli stessi.

«Una data importante – ricorda il Direttore delle Tecnologie Informatiche Salvatore Flaminio– da oggi, infatti, si è posto un nuovo tassello nel percorso intrapreso dall’Azienda di apertura della Pubblica Amministrazione verso i cittadini dell’ASL Na 2 Nord»

Il sito è consultabile all’indirizzo web https://www.aslnapoli2nord.it/