È Natale per Tutti – II Edizione: Un Incontro di Cuori e Sapori

Anche quest’anno, il Natale si veste di solidarietà con l’iniziativa “E’ Natale per tutti”, un bellissimo progetto che unisce chef, pasticceri e aziende dell’Isola d’Ischia, della Campania e dell’Abruzzo. Insieme, vogliamo portare luce e speranza a chi ne ha più bisogno, sostenendo la “Mensa del sorriso, il sorriso di Simeone” di Casamicciola Terme durante queste festività.

La cena-evento si terrà il 6 dicembre alle ore 20:30 presso il Ristorante del Calise di Ischia, dove la magia del Natale si fonderà con la tradizione culinaria partenopea. Sarà una serata indimenticabile, ricca di buon cibo e divertimento, pensata non solo come un gesto di solidarietà, ma come un’opportunità per condividere momenti di gioia e calore con un Menù d’Amore che celebra le nostre radici, ma con un tocco di innovazione.

Lasciati avvolgere dai sapori preparati con amore dai nostri talentuosi chef: Emmanuel Di Liddo del Ristorante Al Fugà e Chef Ambassador Rustichella D’Abruzzo, Chef Pasquale Palamaro del Ritorante Indaco (1* Michelin), Chef Vincenzo Petroluongo del Ristorante Umberto a Mare (1* Michelin), Chef Vincenzo Ferrandino del Ristorante Cap e’ Fierr, Maestro Pizzaiolo Riccardo Di Meglio della Pizzeria Di Meglio (2 Spicchi Gambero Rosso), Maestro Panettiere Elio Romeo del Forno Romeo (2 Pani Gambero Rosso), Maestro Caseareo Alessandro Costanzo del Mini Caseificio Costanzo, Chef Pâtissière Tony Anania della Grande Pasticceria Calise.

Daranno il loro contributo le aziende: il pastificio Rustichella d’Abruzzo, La Gallinella, Eurofish, La Cantina, Vigna Villae, Linea Tartufi, Vara Carni.

La serata sarà animata con la classica Posteggia Napoletana degli artisti Francesco Angelino e Girolamo Mattera! Unisciti a noi per un Natale che scalda il cuore e dona gioia, perché insieme possiamo fare la differenza!