E’ morto Maurizio Costanzo

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto a Roma, all’età di 84 anni, Maurizio Costanzo, giornalista, sceneggiatore, conduttore tv, autore. Lo comunica il suo ufficio stampa. Nato a Roma, era sposato dal 1995 con Maria De Filippi.

Cresciuto con il sogno di diventare giornalista, intraprende la sua carriera nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1966 è coautore del testo della canzone Se telefonando, scritto insieme con Ghigo De Chiara, con musica di Ennio Morricone e portata al successo da Mina.

A partire dalla metà degli anni settanta è ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi improntati a un genere allora agli albori, quello del talk-show: Bontà loro (1976-1978), considerato a buon diritto il secondo esempio di talk-show nella storia della televisione italiana dopo L’Ospite delle 2 di Luciano Rispoli del 1975, Acquario (1978-1979), Grand’Italia (1979-1980) e Fascination (1984). Queste esperienze lo portano a realizzare il suo spettacolo televisivo più famoso, celebrato e longevo, il Maurizio Costanzo Show (in onda dal 1982, sia pure con alcune interruzioni), talk show, registrato al Teatro Parioli di Roma, di cui Costanzo è diventato anche direttore artistico dal 1988 al 2011.

Negli anni, dal Maurizio Costanzo Show – che nel frattempo diventa il “salotto mediatico” più importante e influente della televisione italiana – muovono i loro primi passi nella celebrità televisiva – e non solo – personaggi come Vittorio Sgarbi, attori come Nik Novecento, Valerio Mastandrea e Ricky Memphis, autori satirici e comici come Daniele Luttazzi e Alessandro Bergonzoni, cabarettisti come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei e Gioele Dix.

Amico del giudice Giovanni Falcone, spesso ospite nelle sue trasmissioni, Costanzo si impegna come uomo e giornalista nella lotta contro la mafia, scampando miracolosamente ad un attentato dinamitardo il 14 maggio 1993 in via Ruggero Fauro, a Roma, all’uscita dal Teatro Parioli da dove andava in onda il Costanzo show.

L’unico lato oscuro, nell’ambito di un’esistenza di grande

affermazione professionale e di piena realizzazione umana, è

negli anni ’80, la sua iscrizione alla loggia massonica segreta

della P2. Uno scivolone del quale si pente pubblicamente,

giustificandola giustifica con l’eccesso d’ambizione, davanti

alle telecamere.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).