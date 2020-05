E’ morto il giornalista del Tg2 Sandro Petrone

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 66 anni, il giornalista del Tg2 Sandro Petrone. Nato a Napoli, oltre che conduttore del Tg, è stato inviato nei principali teatri di guerra. Autore del libro “Linguaggio delle news. Strumenti e regole del giornalismo televisivo”, è stato docente in diversi corsi professionali e universitari. Era anche musicista, aveva pubblicato l’album “Solo Fumo”.

Il presidente Marcello Foa, l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini e tutto il cda Rai esprimono, a nome dell’Azienda, “il cordoglio per la scomparsa del giornalista Sandro Petrone. Petrone, nella sua lunga carriera in Rai, ha espresso al meglio la sensibilità che contraddistingue l’informazione del Servizio Pubblico, sia nei suoi servizi come inviato negli scenari di guerra sia come corrispondente dalle capitali estere. Ed è stato anche un innovatore nel suo modo di lavorare utilizzando, tra i primi, la propria telecamera per raccontare i grandi eventi che stava seguendo”.

(ITALPRESS).