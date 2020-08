WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 71 anni Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico – afferma in una nota il presidente Usa -. Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti voglio bene. Riposa in pace”.

(ITALPRESS).