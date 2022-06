E’ morto a Bologna Francesco, il figlio 26enne dell’indimenticato Pietro Greco

Nel pomeriggio di ieri, la polizia e i sanitari sono intervenuti in un condominio di via dei Mille, nel centro di Bologna. Lì un giovane italiano, Francesco Greco, di 26 anni è stato trovato morto. A chiamare i soccorsi sarebbe stata una conoscente.

Per chiarire le cause del decesso – scrive Bologna Today – sul posto è arrivato anche il reparto investigazioni scientifiche, anche se l’ipotesi è di morte per overdose. La salma, da quanto si apprende, sarà trattata in via amministrativa, ovvero si escluderebbe la causa per morte violenta o per mano di altre persone, quindi non verranno svolte altre indagini.

Sabato sono previsti, a Bologna, i funerali. Purtroppo, ci racconta un amico, sembra che non sarà effettuato l’esame autoptico e, di fatto, non sapremo mai se si tratta overdose volontaria (il ragazzo attraversava un periodo di forte depressione e mai ripreso dalla morte di Pietro) o, invece, si è trattato di una overdose involontaria, magari, dovuta a farmaci.

Chi lo conosce esclude il suicidio e il gesto estremo. Secondo un amico stretto, infatti, stava programmando sia un viaggio negli Usa sia uno in Uganda e in Egitto.