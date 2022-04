E Maria Grazia ci mette la faccia! |#4WD

Sulle macerie che l’organizzazione del centrodestra (inutile ripetere nomi e cognomi) ha lasciato lungo i sei Comuni dell’isola d’Ischia a danno delle prospettive di crescita e sviluppo di qualsiasi esponente di buona volontà avesse inteso continuare a lavorarci, scongiurato il rituale pesce d’aprile del nostro Quotidiano, l’annuncio della candidatura di Maria Grazia Di Scala a Sindaco di Barano d’Ischia contro la corazzata Gaudioso è senza dubbio un segnale di speranza e coerenza.

Speranza, perché a data annunciata dell’election day di giugno, almeno a Barano un’alternativa c’è e nasce con un briciolo d’anticipo che da una parte può far riflettere l’elettorato e dall’altra mettere l’attuale maggioranza perlomeno in condizione di preoccuparsi di avere un avversario e perlopiù credibile e tenace. Coerenza, perché la passione civile di Maria Grazia, unita alla sua indiscutibile esperienza e competenza, non è venuta meno neppure dinanzi alle condizioni estremamente proibitive per intraprendere una battaglia che sulla carta appare persa in partenza, ma non per questo la sua immagine e il suo elettorato d’origine meritano, a suo giudizio, di essere abbandonati a loro stessi all’insegna della convenienza personale.

Ammiro molto la mia amica Maria Grazia per questa scelta, specialmente per averla assunta a una distanza relativamente breve dall’ancora cocente delusione per la mancata rielezione in Consiglio Regionale. Non so se, nei suoi panni, sarei riuscito a trovare l’entusiasmo e lo spirito di sacrificio sufficienti a rimettermi in discussione ancora una volta e lo dico con estrema cognizione di causa, mentre ad Ischia l’alternativa ad Enzo Ferrandino non è ancora venuta fuori e, fino ad ora, nessun soggetto politico al di fuori di ADESSO ISCHIA, Ottorino Mattera e pochissimi grandi elettori da tempo fuori dall’agone, si è ancora reso ufficialmente e concretamente disponibile a recitare una parte seria in questa ormai imminente tornata elettorale.