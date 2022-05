E’ l’ischitana Claudia De Fortis Nadi la vincitrice della borsa di studio da 10.000 € della Nuova Erreplast per Intercultura

E’ la studentessa ischitana Claudia De Fortis Nadi la vincitrice della borsa di studio, del valore di 10.000 euro messa in palio dalla Nuova Erreplast per Intercultura, l’organizzazione nata quasi 70 anni fa e che promuove le esperienze interculturali all’estero dei giovani studenti italiani.

Claudia è una studentessa del quarto anno dell’istituto scolastico Mattei di Casamicciola con un curriculum scolastico eccellente e che grazie alla borsa di studio trascorrerà il prossimo anno in Malesia, completando nel paese del sud ovest asiatico il ciclo di studi superiori.

La borsa di studio è messa in palio dalla Nuova Erreplast, azienda capofila del gruppo guidato da Mimmo Raccioppoli, l’imprenditore che con Rino Vecchione ha rilevato i bar Calise.

“Sono particolarmente contento del fatto che a vincere la borsa di studio quest’anno sia una ragazza di Ischia, un’isola a cui sono legato per ragioni affettive oltre che imprenditoriali. Da diversi anni la mia famiglia e le mie aziende sostengono le iniziative di Intercultura attraverso la borsa di studio intitolata alla memoria di mio padre poiché siamo convinti che per un giovane trascorrere un periodo all’estero, in una fase importante della sua vita, possa essere fondamentale per la sua formazione, culturale ed umana. In un momento storico in cui il nostro paese non sempre riesce a dare risposte adeguate ai giovani che in procinto di entrare nel mondo del lavoro credo che l’esperienza di un anno vissuta in un ambiente con lingua, costumi e cultura diversi dal nostro possa essere una sfida esaltante, che arricchirà tanto la giovane studentessa ischitana” racconta Raccioppoli.



Intercultura è una organizzazione che gestisce programmi di scambio interculturale in 60 paesi del mondo; sono stati più di 45.000 gli studenti che in 65 anni hanno vissuto esperienze di studio all’estero grazie ad essa, oltre 20.000 le borse di studio messe in palio e sono oltre 200.000 i volontari che collaborano in tutto il mondo di cui oltre 5.000 in Italia.

La cerimonia di premiazione della iniziativa si terrà venerdì 13 maggio presso il bar Calise di Casamicciola in piazza Marina, con inizio alle ore 19.00 e vedrà la partecipazione del sindaco di Casamicciola, ingegnere Giovan Battista Castagna.