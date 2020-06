E’ il tempo di curare la ferita di febbraio con gli ospiti del Nord.

Gaetano Di Meglio | Dal tutto chiuso al tutto aperto, dai blocchi alle sceneggiate sui porti abbiamo vissuto un inverno e una primavera da dimenticare. Ordinanze capestro e annullate, dichiarazioni ufficiali seguiti da atti poco intelligenti e oggi che ci troviamo a riprendere la vita di sempre, ci viene presentato il conto.

Un conto, caro e amaro, che deve essere onorato fino all’ultimo centesimo.

Con l’agire improvvido prima dei sindaci, poi di alcuni cittadini e, per finire con il governatore della Regione Campania, siamo stati capaci di auto creare un clima ostile nei nostri confronti.

Eggià, quello che avevamo scritto nei mesi scorsi, quello che avevamo ipotizzato si sta avverando in toto.

Il sentimento di aver chiuso le porte al pubblico del Nord è verissimo. Girando sul web, parlando con alcuni operatori e vivendo dei rapporti di lavoro con Cuneo, Imperia, Genova, Milano e altre città del nord, la convinzione è sempre più forte.

Partiamo dalla confessione che mi ha fatto una commerciante ischitana: «Oggi mi sono sentita con una mia cliente da anni,un’ottima cliente aggiungo, di Bergamo Alla mia domanda se ci vediamo ad agosto mi risponde:”non credo, noi bergamaschi al momento non siamo ben visti”. E questo è quanto».

Navigando il web, sinceramente, non è difficile imbattesi in commenti come “Accettate anche PIEMONTESI???” oppure “Si può venire dalla Liguria?”

Sono tanti e numerosi.

E i peggiori, quelli che più sono un vero segnale da non sottovalutare, sono quelli educati, pacati, ben motivati. Il web è pieno di hater, di fake, di gente che spara senza ne testa ne coda, ma c’è anche chi scrive così.

« Scusate per la mia stretta affermazione… Io sono da molti anni un vostro affezionato cliente e nel vostro Hotel ci vengo ormai da tanti anni, e sempre per le mie vacanze, e sempre accompagnato con altre coppie di amici miei, e sempre prenotando nel vostro Hotel. La gentilezza e la cordialità del vostro staff, l’ho sempre trovato al di sopra di ogni aspettativa. Anche quest’anno c’era in programma la nostra vacanza a Ischia e nel vostro Hotel di preferenza, assieme ad altre coppie di miei amici… ma con questa brutta epidemia di “coronavirus” mi vede costretto a ripensarci nella nostra venuta a Ischia.. perché, noi arriviamo dal Veneto, e per quello che si sa… e che viene pubblicizzato ormai da mesi, quelli provenienti dalla mia regione, non sono visti di buon occhio. Ora mi scusi per la mia affermazione e chiarezza. Io a Ischia ci tengo e ci vengo sempre molto volentieri, la ritengo la mia Terra. Terra di nascita e di appartenenza, perché ci vengo da quando ero bambino, accompagnato allora dai miei genitori per le loro vacanze estive e anche perché io stesso sono di origine napoletane, essendo nato proprio a Pozzuoli. Un cordiale saluto a tutti voi.. e tanti auguri per il vostro accurato e bellissimo lavoro”

Non andiamo troppo lontano. Cari sindaci, cari tutti che non vivete di turismo, vi dovremmo chiedere i danni. E’ grazie a voi se una gran parte di cittadini del nord Italia, il nostro target migliore, i nostri clienti e amici migliori si ritrova in queste parole: “mi vede costretto a ripensarci nella nostra venuta a Ischia.. perché, noi arriviamo dal Veneto, e per quello che si sa… e che viene pubblicizzato ormai da mesi, quelli provenienti dalla mia regione, non sono visti di buon occhio”.Siamo stati l’unica destinazione turistica a far parlare di se, della sua chiusura e del suo razzismo verso i cittadini della Lombardia e del Veneto. Siamo stati l’unica destinazione turistica, al mondo, che ha chiuso le porte per paura del coronavirus e che, oggi, deve fare i conti con quello che ha combinato.

Sono le esternazioni dei sindaci, le gesta di una cittadina impaurita che hanno legato il nome di Ischia a “non vi vediamo di buon occhio”.

E’ il tempo che chi ha sbagliato (i sindaci in primis!) inizi a recuperare al danno che ha causato ad un intero sistema economico e turistico. Un sistema complesso, delicato e che si regge su pilastri che ogni anno si assottigliano.

E’ il tempo di curare la ferita di febbraio con gli ospiti del Nord.