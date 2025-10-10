E il paese resta a guardare

Nell’edizione di ieri ho dedicato il 4WARD alla genesi e all’evoluzione della candidatura a governatore della Regione Campania del viceministro salernitano Edmondo Cirielli, sottolineando quanto l’autorevolezza di tale scelta venisse di fatto vanificata da tempi e modi rispettivamente tardivi e fuori luogo per ratificarne non solo il suo intrinseco peso istituzionale, ma anche e principalmente la giusta credibilità verso l’elettorato.

Due handicap, questi, figli a mio giudizio di scelte ingiustificabili dei vertici nazionali del centrodestra (Fratelli d’Italia in primis) e di una classe dirigente regionale dei singoli partiti che lo compongono rivelatasi totalmente inadeguata e pressoché assente dal territorio, tanto a livello di eletti quanto di dirigenti.

Oggi, invece, cercherò per l’ennesima volta di rispecchiare tali circostanze, foriere di una sonora sconfitta che dalle urne lascerà emergere per il terzo mandato consecutivo un governatore figlio di un campo largo fallimentare ormai in tutta Italia e che porterà alla guida della Campania nientepopodimeno che un grillino oltranzista della prima ora, in quello che ad oggi rappresenta il panorama politico del Comune di Ischia a meno di due anni dal voto (salvo piacevoli sorprese anticipate, lo ripeto ancora una volta).

Anche ad Ischia sono anni e anni che non v’è traccia sul territorio di una sede di partito, di un coordinamento attivo, di un incontro pubblico, di un appello a rinserrare le fila, di un qualsiasi barlume di tentativo benché minimo d’aggregazione intorno a un malcontento che, sotto sotto, aumenta sempre di più nei confronti dell’amministrazione di Enzo Ferrandino.

E sto parlando di un’epoca nettamente antecedente al pur lontano 2022, quando questi riuscì a correre indisturbato senza avversari verso il rinnovo automatico del suo mandato, non essendoci nessuno disponibile ad immolarsi per una causa ampiamente persa in partenza. E oggi, in vista di una campagna elettorale tutt’altro che lontana e di cui già si avvertono gli odori, un po’ come quelli della cucina domenicale in lontananza il cui coniglio o ragoût in pentola ha già cominciato a “pippiare”, nessuno ha ancora fatto tesoro degli errori del passato per cercare di risalire la china e costruire concretamente qualcosa di serio per un futuro tutt’altro che remoto.

Esiste in giro una sorta di rassegnazione diffusa e, per certi versi, giustificata, sul fatto che non esista più una base popolare che determini, volente o nolente, la definizione di una coalizione, di un candidato sindaco, dei giusti candidati di lista, ma che tali “poteri” siano affidati a quella sorta di nepotismo che nel 2017 portò Giosi Ferrandino a designare Enzo come suo successore (salvo pentirsene poco dopo) e che, a meno di clamorosi colpi di scena, consentirà allo stesso Enzo di cedere lo scettro a qualcuno dei suoi fedelissimi (non necessariamente Gianluca Trani), senza che nessuno degli scendiletto che lo circondano o dei cosiddetti “grandi elettori” del momento sia in grado di condizionarlo al riguardo.

Al momento, nonostante l’incapacità di addivenire a una soluzione che soddisfi tutti per concretizzare il rimpasto di giunta che ad agosto fui il primo ad anticipare, l’attuale sindaco d’Ischia sembra poter dormire sonni tranquilli, affrontare sereno la campagna elettorale che lo vedrà impegnato a portare acqua al mulino “do ut des” della sua amica assessora regionale Lucia Fortini e tirare dritto alla primavera del 2027 in pressoché totale sicurezza di restare determinante fino all’ultimo in sella a quel che resta del comune capofila dell’isola d’Ischia.

E il paese-elettore, con tanto di paesani in balìa delle onde di un inverno alle porte e sempre più lungo e rigido da affrontare, continua a recitare il ruolo di inguaribile spettatore non pagante e non meritevole d’altro se non del frutto delle sue stesse scelte.