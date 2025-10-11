È il momento di crescere

Ora che perfino Hamas annuncia che “la guerra è finita”, molti si chiedono: e adesso? Per chi, contro chi, o per cosa manifesterete? Quando le armi tacciono (e, va ricordato, oltre Gaza c’è ancora l’Ucraina e un’altra cinquantina di conflitti ancor più gravi e duraturi in giro per il mondo), si misura la coerenza di chi diceva di voler solo la pace malcelando magari secondi fini.

Chi ha riempito le piazze per chiedere la fine dei bombardamenti, insieme a chi ha seminato violenza e distruzione, non deve sentirsi sconfitto, ma nemmeno autoassolto. Se davvero la guerra è conclusa, la battaglia morale continua: per la ricostruzione di Gaza, per la tutela dei diritti umani, per impedire che un conflitto infinito torni a divampare domani e anche per evitare che continui a diffondersi un antisemitismo mai realmente domo.

Ma questo non può tradursi in nuove cacce al colpevole né in odio verso chi non la pensa allo stesso modo. È legittimo aver criticato il governo italiano per la sua apparente ambiguità poi giustificata dai risultati, ma accusare Meloni e il suo esecutivo di “complicità in genocidio” è stato un eccesso intollerabile che ha indebolito la credibilità della protesta. Le parole pesano, e se usate come armi spuntano la forza della causa che si dice di difendere.

Così come è intollerabile che, in nome della solidarietà ai palestinesi, qualcuno arrivi ad aggredire cittadini israeliani o ebrei negli autogrill, o a invocare l’isolamento di chi non aderisce al pensiero dominante del movimento. La pace non nasce dall’odio, nemmeno dalla presunta “parte giusta” che ci si sente di rappresentare. Quanto a Donald Trump, ormai mancato Premio Nobel, che resta un attore imprevedibile e spesso divisivo, siete ancora tutti convinti che sia semplicemente un folle incapace, o forse è giunto il momento di attribuirgli il merito di una strategia quasi perfetta per il raggiungimento della pace? Riconoscere una circostanza di certo non significa assolvere un metodo, ma è un modo come un altro per affrontare con obiettività gli eventi e i loro protagonisti. E sebbene a dirlo sono io che di Trump sono sempre stato e continuo ad essere un sostenitore (almeno fin quando i Dem d’oltreoceano continueranno a combinarne una più dei peggiori incapaci politici), oggi questo dovrebbe essere un sentimento diffuso anche tra i suoi più acerrimi detrattori.



E poi c’è Francesca Albanese, simbolo per una certa sinistra di un nuovo coraggio civile. Continuate, Voi “di là”, a sostenere che le sue denunce abbiano dato voce a chi non l’aveva; ma come negare ancora il suo tono troppo spesso assoluto, la sua saccenza e il rifiuto del dialogo, che mostrano il limite di un personaggio che rischia di trasformare la causa in culto? Anche la sua vicinanza indiretta ai circuiti dell’alta finanza mondiale, ricorda che nessuno è immune da contraddizioni. E questa qui dovrebbe veramente rappresentare, secondo Voi, un modello ideale di futura leadership politica dalla Vostra parte? Buon per noi!

Forse è davvero arrivato il momento di crescere. Di capire che non si può restare prigionieri della rabbia, né della retorica della presunta purezza morale. Che la politica dei diritti non è urlare “vergogna” ogni giorno, ma costruire alternative, passo dopo passo, anche parlando con chi non ci somiglia.

La guerra a Gaza, se è finita, non chiude un capitolo: anzi, ci ricorda che ce ne sono tanti altri strettamente collegati e ci costringe a guardarci allo specchio e, soprattutto, a ricercare la pace ovunque e comunque, non solo dove la propaganda trova terreno fertile e i grandi interessi internazionali fondano le proprie fortune sulla pelle della povera gente e sulla credulità popolare. La pace non comincia nei palazzi o nei deserti, ma nel modo in cui scegliamo di discutere, dissentire e, finalmente, convivere. La pace, quella vera, comincia dentro ognuno di noi.