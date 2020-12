E il dopo Lagnese? Carlo Candido in pole position

Da sabato, ufficialmente, la Diocesi di Ischia è sede vacante e il Vescovo Pietro Lagnese ha 90 giorni di tempo per decidere quando trasferirsi nella sua nuova destinazione. E la nostra chiesa?

I tempi della chiesa, i segreti dalla chiesa, i poteri della chiesa e i misteri della chiesa sono complicati, difficili, strani. E, così, senza impegnarci più di tanto, proviamo a guardare quello che sarà il futuro dei cattolici di Ischia.

Una prima ipotesi, discussa da tempo, potrebbe essere quella che vedrebbe poco prospero il futuro della Diocesi di Ischia che, dopo millenni, sarebbe destinata a scomparire. Una eventualità, questa che, però, sembra non essere perseguita dalla Santa Sede. Se così fosse, infatti, avremmo subito avuto la nomina del nuovo amministratore diocesano nelle vesti del Vescovo di un’altra Diocesi. Ma così non è.

Per il dopo Lagnese, invece, già circolano un paio di nomi. La terzina a segnalata a Papa Francesco (che comunque è libero di scegliere come vuole) dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere composta dal vicario generale della Diocesi di Napoli, il Vescovo Acampa e dal vicario generale della Diocesi di Avellino, il sacerdote Vincenzo De Stefano. Purtroppo i nostri Corvi non sanno del terzo.

Nel caso di Acampa, già nominato Vescovo, sarebbe necessaria solo la nomina del Papa. Di De Stefano, invece, serve prima la nomina a Vescovo e poi la destinazione.

Ma quale scenario ci apprestiamo a vivere? Beh, è facile.

Se Roma decide prima che Lagnese lasci l’isola, sarà tutto liscio se, invece, dal Vaticano ci metteranno più tempo, beh, allora, il Consiglio Presbiteriale della nostra Diocesi dovrà eleggere un suo amministratore a coprire la vacatio che, nel caso di Strofaldi-Lagnese durò quasi un anno.

L’amministratore diocesano che, tra l’altro, avrà i poteri del vescovo, verrà eletto dal Consiglio Presbiterial e dovrà reggere le sorti della Diocesi fino alla nomina del nuovo Vescovo.

Dopo la morte di Mons. Filippo Strofaldi, lo ricordiamolo ai lettori, fu già eletto un Amministratore e, nel 2012, Don Carlo Candido e Don Giuseppe Regine ebbero gli stessi voti. Passò Regine per anzianità. Il resto è storia nota. Ci avviamo verso un Carlo Candido rosso porpora? Beh, mica è detto che deve andare sempre male…