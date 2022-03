E’ finita la corsa. Ecco gli autovelox, la prefettura dice sì

Gaetano Di Meglio | La Sopraelevata di Ischia, Via B. Cossa, la Litoranea Casamicciola-Lacco Ameno e la discesa di Via Pannella sono state inserite nei tratti di strada su cui sarà possibile installare le postazioni di autovelox fissi. Dopo il “no” che arrivò al tentativo del 2019, una nuova sensibilità e un sopralluogo della Polizia Stradale sull’isola ha segnato il punto di svolta.

Un altro passo avanti verso la sicurezza stradale al netto del destino e di chi corre e se ne fotte. Con la speranza di non avere automobilisti che faranno “accelera e frena”, sapendo dove saranno installate le postazioni, leggiamo il provvedimento prefettizio (integrale) che cambia la viabilità sulla nostra isola. Il prossimo step? L’installazione degli apparecchi e l’aggiornamento della segnaletica stradale

Incidentalità stradale sull’Isola d’Ischia

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l’oggetto, si rappresenta che il 10 marzo 2022, come concordato nella precedente riunione della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità stradale, si è tenuto sull’Isola d’Ischia il sopralluogo per verificare la possibilità di inserire alcuni tratti della SP 270 (ex SS 270) tra quelli ove sia consentito installare autovelox per l’accertamento da remoto del superamento dei limiti di velocità.

Gli esiti della attività ricognitiva, condotta dal Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Napoli, unitamente ai rappresentanti di codesti Enti locali e delle altre forze di Polizia territorialmente competenti, sono riassunti nell’allegato resoconto. Al riguardo, si rappresenta che questa Prefettura, a seguito del parere favorevole espresso dalla Polizia stradale, provvederà ad inserire i tratti viari ivi individuati nell’elenco delle strade ove è possibile installare i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni al CdS, ai sensi dell’art. 4, comma2, del D.L. n.121 del 2002, convertito e modificato dalla L. n.168/2002, previa acquisizione del parere vincolante della Città Metropolitana, ente proprietario e gestore delle strade medesime. Si richiama, infine, l’attenzione delle Amministrazioni intervenute sull’adozione degli ulteriori interventi di specifica competenza, richiamati nell’allegato report. Tanto premesso, si resta in attesa di ricevere dalle SS.LL., ciascuno per la parte di specifica competenza, con ogni cortese urgenza, gli elementi innanzi richiesti.

Il sopralluogo

Come da intese raggiunte in occasione della riunione tenutasi presso codesto Palazzo del Governo in data 01.03.2022, il giorno 10 marzo u.s. la Scrivente, coadiuvata dal Responsabile di quest’Ufficio Infortunistica, si è recata nell’Isola di Ischia dove ha effettuato, assieme agli Enti locali interessati e alle altre forze di Polizia territoriali, un sopralluogo congiunto onde verificare la possibilità di inserire taluni tratti di strade nell’elenco delle strade di cui all’art. 4 comma 2 D.L. n. 121/2002 convertito con modificazioni nella Legge n. 168/2002, sulle quali è possibile procedere all’accertamento da remoto, senza la presenza sul posto dell’operatore, delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità e al sorpasso vietato.

L’attività ricognitiva è stata focalizzata sulla conformazione plano altimetrica dei tratti di strada interessati, sulla presenza di intersezioni ed accessi laterali, e sulla concreta possibilità di procedere alla contestazione immediata delle violazioni, senza creare pericolo per gli operatori e gli utenti della strada.

Di seguito vengono illustrati, per ogni singolo tratto di strada esaminato, gli esiti dei sopralluoghi ed i relativi pareri formulati da quest’ufficio ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui sopra, nonché le condizioni che devono essere osservate dall’organo di polizia stradale procedente e dall’Ente Proprietario della Strada nell’utilizzo delle postazioni fisse di controllo della velocità.

VARIANTE ESTERNA

Strada Provinciale EX SS 270 Anello dell’Isola Verde: tratto di strada dal Km. 0+700 al Km. 2+500 nel Comune di Ischia

Tratto di strada, gestito da Città Metropolitana di Napoli, collocato fuori al centro abitato e classificato, secondo le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come strada extraurbana secondaria, di cui al comma 3 lettera C dell’art. 2 del Codice della Strada, ad unica carreggiata, a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia e banchine non transitabili. In relazione alla classificazione funzionale di cui al D.M. 5 novembre 2001 e al traffico servito, costituisce sia rete secondaria di penetrazione sia rete locale di accesso. Lungo il tratto, in falsopiano e con tratti curvilinei, il cui limite massimo di velocità è stato fissato in 50 Km/h in entrambe le direzioni, sono presenti alcuni accessi privati, tuttavia, l’assenza di spazi adiacenti alla carreggiata non consente di procedere alla immediata contestazione della violazione.

Si esprime parere favorevole all’inserimento del suddetto tratto di strada in entrambe le direzioni di marcia nell’elenco delle strade di cui all’art. 4 comma 2 D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni nella Legge n. 168/2002, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni in entrambe le direttrici di marcia:

Parere vincolante della Città Metropolitana di Napoli in ordine alla compatibilità con gli arredi e la segnaletica stradale della istituenda postazione fissa di controllo della velocità;

Ai sensi dell’art. 25 Legge n. 120/2010 la distanza della postazione di rilevamento della velocità deve essere di almeno 1 Km dal segnale verticale di prescrizione indicante il limite massimo di velocità (nel caso di rilevamento della velocità in modalità media la distanza va misurata dalla postazione di stop); Idonea segnaletica verticale di preavviso della presenza della postazione di rilevamento della velocità che deve essere installata ad almeno 80 metri dalla postazione stessa (Art. 79 Reg. Esec. C.d.S.); Postazione di rilevamento della velocità ben visibile utilizzando i segnali di indicazione conformi a quelli previsti dall’art. 125 del regolamento di esecuzione al C.d.S.; Arricchimento della segnaletica di prescrizione del divieto del limite massimo di velocità di 50 Km/h; installazione e/o rinnovo dei segnali di progressiva distanziometrica ettometrica per strada provinciale (Figura II 267 art. 129 Reg. Esec. C.d.S.); rifacimento e costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. Rimozione dei dissuasori elettronici della velocità per non ingenerare confusione. negli utenti della strada.

VIA BALDASSARRE COSSA

Strada Provinciale EX SS 270 Anello dell’Isola Verde: tratto di strada dal Km. 28+200 al Km. 29+900 ricadente nei Comuni di Casamicciola Terme e Ischia

Tratto di strada, gestito da Città Metropolitana di Napoli, collocato fuori al centro abitato e classificato, secondo le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come strada extraurbana secondaria, di cui al comma 3 lettera C dell’art. 2 del Codice della Strada, ad unica carreggiata, a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia, marginate da marciapiedi rialzati.

In relazione alla classificazione funzionale di cui al D.M. 5 novembre 2001 e al traffico servito, costituisce sia rete secondaria di penetrazione sia rete locale di accesso.

Lungo il tratto, in falsopiano, con segmenti curvilinei e con un forte tratto discendente nella parte finale, il cui limite massimo di velocità è stato fissato in 40 Km/h in entrambe le direzioni, sono presenti alcuni accessi privati, tuttavia, l’assenza di spazi adiacenti alla carreggiata non consente di procedere alla immediata contestazione della violazione.

Si esprime parere favorevole all’inserimento del suddetto tratto di strada in entrambe le direzioni di marcia nell’elenco delle strade di cui all’art. 4 comma 2 D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni nella Legge n. 168/2002, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni in entrambe le direttrici di marcia:

Parere vincolante della Città Metropolitana di Napoli in ordine alla compatibilità con gli arredi e la segnaletica stradale della istituenda postazione fissa di controllo della velocità;

Ai sensi dell’art. 25 Legge n. 120/2010 la distanza della postazione di rilevamento della velocità deve essere di almeno 1 Km dal segnale verticale di prescrizione indicante il limite massimo di velocità (nel caso di rilevamento della velocità in modalità media la distanza va misurata dalla postazione di stop);

Idonea segnaletica verticale di preavviso della presenza della postazione di rilevamento della velocità che deve essere installata ad almeno 80 metri dalla postazione stessa (Art. 79 Reg. Esec. C.d.S.):

Postazione di rilevamento della velocità ben visibile utilizzando i segnali di indicazione conformi a quelli previsti dall’art. 125 del regolamento di esecuzione al C.d.S.;

Arricchimento della segnaletica di prescrizione del divieto del limite massimo di velocità di 40 Km/h; installazione e/o rinnovo dei segnali di progressiva distanziometrica ettometrica per strada provinciale(Figura II 267 art. 129 Reg. Esec. C.d.S.); rifacimento e costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale. Rimozione dei dissuasori elettronici della velocità per non ingenerare confusione negli utenti della strada.

LITOREANEA CASAMICCIOLA-LACCO AMENO

Strada Provinciale EX SS 270 Anello dell’Isola Verde: tratto di strada dal Km. 25 al Km. 25+900 ricadente nei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme

Tratto di strada, gestito da Città Metropolitana di Napoli, con la parte iniziale e finale nel centro abitato rispettivamente nel Comune di Lacco Ameno e Casamicciola Tenne, e la parte centrale fuori al centro abitato, in ragione di tale distinzione il tratto è classificato, secondo le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come strada extraurbana secondaria e strada urbana di quartiere, di cui al comma 3 lettera C e E dell’art. 2 del Codice della Strada, ad unica carreggiata, a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia, marginate da marciapiedi rialzati. In relazione alla classificazione funzionale di cui al D.M. 5 novembre 2001 e al traffico servito, costituisce sia rete secondaria di penetrazione sia rete locale di accesso. Lungo il tratto, in piano e curvilineo, il cui limite massimo di velocita è stato fissato in 50 Km/h in entrambe le direzioni, sono presenti alcuni accessi privati ed un’intersezione, tuttavia, l’assenza di spazi adiacenti alla carreggiata non consente di procedere alla immediata contestazione della violazione.

Si esprime parere favorevole all’inserimento del suddetto tratto di strada in entrambe le direzioni di marcia nell’elenco delle strade di cui all’art. 4 comma 2 D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni nella Legge n. 168/2002, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni in entrambe le direttrici di marcia:

Parere vincolante della Città Metropolitana di Napoli in ordine alla compatibilità con gli arredi e la segnaletica stradale della istituenda postazione fissa di controllo della velocità;

Trasformazione con Delibera Comunale del tratto di strada extraurbano del Comune di Lacco Ameno in centro abitato per uniformarlo con la parte iniziale e finale del tracciato, evitando in tal modo la prescrizione di cui all’art. 25 Legge n. 120/2010;

Segnaletica verticale di preavviso della presenza della postazione di rilevamento della velocità deve essere installata ad almeno 80 metri dalla postazione stessa (Art. 79 Reg. Esec. C.d.S.);

Ripetizione del segnale verticale indicante il limite massimo di velocità e del segnale di preavviso dopo l’intersezione;

Postazione di rilevamento della velocità ben visibile utilizzando i segnali di indicazione conformi a quelli previsti dall’art. 125 del regolamento di esecuzione al C.d.S.;

Arricchimento della segnaletica di prescrizione del divieto del limite massimo di velocità di 50 Km/h; installazione e/o rinnovo dei segnali di progressiva distanziometrica ettometrica per strada provinciale (Figura II 267 art. 129 Reg. Esec.

DISCESA DI VIA PANNELLA

Strada Provinciale SP 509 ISCHIA LACCO Circumvallazione di Lacco Ameno: tratto di strada esteso 600 metri dal civico 96 all’intersezione con Via Pannella (solo sulla direttrice di marcia da Forio verso Ischia) nel Comune di Lacco Ameno

Tratto di strada, gestito da Città Metropolitana di Napoli, collocato fuori al centro abitato e classificato, secondo le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, come strada extraurbana secondaria, di cui al comma 3 lettera C dell’art. 2 del Codice della Strada, ad unica carreggiata, a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia e banchina non percorribile.

In relazione alla classificazione funzionale di cui al D.M. 5 novembre 2001 e al traffico servito, costituisce sia rete secondaria di penetrazione sia rete locale di accesso.

Lungo il tratto, curvilineo e con un forte tratto discendente nella parte finale, il cui limite massimo di velocità, attualmente 30 Km/h, deve essere fissato in 40 Km/h, sono presenti alcuni accessi privati ed un’intersezione, tuttavia, l’assenza di spazi adiacenti alla carreggiata non consente di procedere alla immediata contestazione della violazione.

Benché il tratto di strada in questione sia posto fuori del centro abitato, non rileva la prescrizione di cui all’art. 25 della Legge n. 120/201O perché sui tratti di strada da cui si proviene insiste lo stesso limite massimo di velocità di 40 Km/h.

Si esprime parere favorevole all’inserimento del suddetto tratto di strada (solo ed esclusivamente nella direttrice di marcia da Forio verso Ischia) nell’elenco delle strade di cui all’art. 4 comma 2 D.L. n. 121/2002, convertito con modificazioni nella Legge n. 168/2002, a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

Parere vincolante della Città Metropolitana di Napoli in ordine alla compatibilità con gli arredi e la segnaletica stradale della istituenda postazione fissa di controllo della velocità;

La postazione di controllo della velocità deve essere collocata solo sulla direttrice di marcia da Forio a Ischia;

Segnaletica verticale di preavviso della presenza della postazione di rilevamento della velocità deve essere installata ad almeno 80 metri dalla postazione stessa(Art. 79 Reg. Esec. C.d.S.);

Ripetizione del segnale verticale indicante il limite massimo di velocità e del segnale di preavviso dopo l’intersezione;

Postazione di rilevamento della velocità ben visibile utilizzando i segnali di indicazione conformi a quelli previsti dall’art. 125 del regolamento di esecuzione al C.D.S.

Arricchimento della segnaletica di prescrizione del divieto del limite massimo di velocità di 40 Km/h; installazione e/o rinnovo dei segnali di progressiva distanziometrica ettometrica per strada provinciale(Figura II 267 art. 129 Reg. Esec. C.d.S.); rifacimento e costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Vengono, altresì, confermati i tratti di strada già inseriti nell’elenco del Decreto Prefettizio vigente e ricadenti nel Comune di Forio, a patto che siano uniformati i limiti di velocità su tutti i tratti e vengano osservate le prescrizione generali nell’uso delle postazioni di controllo fisse della velocità, come sopra illustrate per gli altri tratti di strada in entrambe le direzioni di marcia.