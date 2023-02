E-Distribuzione, esperienze a confronto per costruire sicurezza

CATANIA (ITALPRESS) – Comprendere, condividere e promuovere la cultura della sicurezza nel proprio contesto di attività quotidiana, attraverso l’osservazione e la partecipazione, valorizzando la diversità, fornendo strumenti, rafforzando competenze e costruendo relazioni positive. E’ l’obiettivo di Safety Leadership, progetto promosso da E-Distribuzione. L’incontro finale di presentazione del progetto si è svolto a Catania ed è coinciso con la tappa di chiusura di quella che sarà la fase di lancio di questa prima edizione in programma, rivolta a chi lavora nella società del gruppo Enel e riveste ruoli di coordinamento e gestione operativa.Capi e vice capi dei Blue Teams (squadre operative sul territorio), responsabili delle Funzioni d’Area e delle Unità Territoriali, oltre a quelli della funzione Salute, Sicurezza e Ambiente e Personale e Organizzazione, sono coinvolti nel progetto di formazione di tipo esperienziale con al centro la costruzione della conoscenza e la condivisione delle esperienze, elementi trainanti per la sicurezza.“Siamo molto soddisfatti di proporre un percorso rivolto alle nostre persone che accolga e integri bisogni, necessità, condivisione delle esperienze e professionalità al fine di rafforzare la cultura della sicurezza – spiega Ottavio Dinale, responsabile Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità di E-Distribuzione di E-Distribuzione -. Vogliamo andare ben oltre il semplice rispetto delle norme, fornendo chiavi di lettura e strumenti per realizzare la cultura della sicurezza del gruppo, intercettando anche i segnali deboli e integrando competenze, processi e tecniche di gestione virtuosi atti a prevenire rischi. Tutto questo in un ambiente sereno e inclusivo”.Il progetto prevede un bacino iniziale di circa 1300 colleghi, e prevede incontri strutturati con la funzione legale, workshop e approfondimenti, più una tre giorni di full immersion dove consulenti esterni esperti di settore, congiuntamente con docenti e formatori E-Distribuzione, si ripropongono di cambiare i paradigmi di formazione classici per orientarsi verso l’osservazione, trasformazione e valorizzazione del vissuto per creare del valore condiviso. Previsti anche approfondimenti specifici sulla percezione del rischio, sviluppo e potenziamento delle capacità cognitive da abilitare nelle varie fasi delle attività lavorative quotidiane.Si parte da un ascolto attivo dei bisogni dei partecipanti, che appartengono a un gruppo eterogeneo, che in maniera diretta o trasversale rappresentano ciascuno un anello della sicurezza. Il corso si struttura sulla base di un patto d’aula condiviso e la costruzione è quella di un modello di leadership gentile, orizzontale e inclusivo, privo di giudizio che segue schemi e tecniche che partono dall’esperienza pratica per terminare con la sperimentazione attiva mediante attività di gruppo e role play su casi reali.“Essere un leader significa esser capace di coinvolgere, guidare e motivare il proprio gruppo verso obiettivi condivisi”, spiega E-Distribuzione, secondo cui “risulta quindi fondamentale responsabilizzare, sensibilizzare e potenziare la leadership sui temi della sicurezza”. Ogni lavoratore può fare la differenza verso il raggiungimento del traguardo Zero Infortuni.“Questo progetto è il consolidamento di tanti interventi formativi svolti in passato dall’azienda. Vogliamo trasmettere una visione di sicurezza intesa come prodotto di gruppo”, sottolinea Ottavio Dinale, responsabile Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità di E-Distribuzione.Lara Santarcangelo, responsabile di SHE Factory, spiega come “la commistione degli ingegneri e degli psicologi che hanno progettato questo percorso esperienziale consenta di rafforzare le relazioni per la cultura della sicurezza. Ciò che si vive in aula stimola un cambiamento che possiamo portare da domani del nostro lavoro quotidiano”.Secondo Andrea Pristerà, capo dell’Unità territoriale Siracusa e Ragusa di E-Distribuzione, si tratta di “un’occasione preziosissima che unisce tante famiglie professionali diverse”, mentre Steven Giliberto, capo del Blue Team Augusta di E-Distribuzione, evidenzia come si tratti di “un’occasione importantissima di condivisione e come sia importante vedere la cura che l’azienda mette nella salute e nella sicurezza, con il supporto di tutta l’organizzazione”.

