E’ CRISI NEL REAL FORIO. Billone Monti: “E’ colpa mia”

“Questa è colpa mia” Billone Monti si carica di tutte le responsabilità della terza sconfitta del Real Forio, non accampa scuse e fa un passo avanti. Lo fa per il morale e lo fa per la squadra. Non si ferma agli episodi, non guarda alla gara ma, lucidamente, focalizza l’errore tattico commesso.

“Nel recupero ho visto che la gara non si era potuta vincere e ho cercato di portare almeno questo punto a casa e ho messo in difensore in più e, nonostante tutto, abbiamo fatto cacciare Cittadini nonostante eravamo in sei. Lo abbiamo fatto cacciare liberamente dalla linea dell’area di rigore. Quando succedono queste cose è colpa dell’allenatore che in quel caso ha fatto la scelta sbagliata”.

Ma Billone continua: “Al di là di tutto, al di là dei problemi che abbiamo avuto fino adesso e il ruolino di marcia che non va bene. Tre partite in casa le abbiamo perse tutte e tre e non cambia se con un, due o tre rigori o con rigore inesistente o con le espulsioni, la statistica dice che abbiamo perso. Ora la situazione è brutta e ci mette il morale sotto ai tacchi. Non va bene e bisogna sicuramente trovare altre energie. “

Anche questa settimana – continua Monti – abbiamo preparato la gara come tutte le altre volte però, poio, c’è l’episodio che ti condanna e se l’episodio succede spesso, vuol dire che ci sono dei limiti e in primis, lo ripeto, è colpa mia che sono l’allenatore”

La gara, come vedremo più avanti nella cronaca, non ha visto brillare il Real Forio, anzi, spesso è mancata quella lucidità e quella forza propulsiva per portare a casa questi tre punti. Una lettura che Mister Monti condivide e sottolinea: “A parte un paio di occasioni, abbiamo prodotto poca roba. Abbiamo avuto delle difficoltà però, comunque, siamo riusciti a creare due occasioni limpidissime ma il resto finisce nelle chiacchiere: abbiamo perso la terza partita in casa è questo è un dato di fatto”.

Bisogna guardare avanti. La comunicazione bianco verde ha commentato la sconfitta con “Testa al prossimo impegno!” Monti, invece, aggiunge: “ora la sfida è non far pesare questa situazione ai ragazzi, momento, soprattutto a quelli più giovani e, quando avremo la possibilità o se ci sarà la possibilità, correggere sul mercato qualche acquisto sbagliato da parte mia”

La cronaca di Real Forio – Napoli United

Nel primo tempo, il primo squillo è di marca ospite: all’11’ Guadagni calcia a rete ma la risposta di Iandoli è super. Al 16’ Accurso recupera caparbiamente la palla poco fuori l’area di rigore avversaria e serve Sogliuzzo, il cui colpo di testa si spegne sul fondo. Al 37’ padroni di casa vicini al vantaggio con la bella conclusione di Pistola, stavolta a superarsi è Giordano, numero uno del Napoli United. Prima dell’intervallo, la squadra di Maradona si fa vedere in avanti con la caparbia azione di Guadagni, ma Di Micco salva sulla linea a Iandoli battuto. Negli spogliatoi si va in perfetta parità.

La prima azione degna di nota della ripresa si registra al 16’ con Guadagni che, servito da angolo, per poco non centra la porta con il suo colpo di testa. Poco prima della mezz’ora, azione personale di Pistola che parte dalla destra, si accentra e prova un tiro a giro che termina la sua corsa poco distante dall’incrocio dei pali. Al 34’ biancoverdi ancora avanti, ma sul traversone di Sirabella, Marotta non riesce ad essere preciso con il suo colpo di testa. A 5’ dalla fine, l’under Andrea Di Meglio, subentrato a Castagna, evita che una ripartenza tre contro due degli ospiti si traduca in un pericolo concreto per i suoi. La gara sembra ormai essere destinata a concludersi in perfetta parità. Ed invece, in pieno recupero, il Napoli United colpisce non una ma due volte. Al 48’ Cittadini porta in vantaggio i suoi, appena un giro di lancette dopo, Renelus spegne ogni ambizione di rimonta dei biancoverdi.

Nel prossimo week la squadra di mister Monti andrà a far visita alla Maddalonese.