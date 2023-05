E’ colpa di Fulvio. La Regione “affonda” Casamicciola per la campagna elettorale dell’autista di Bonavitacola

Gaetano Di Meglio | Casamicciola muore? Casamicciola è in ginocchio? Casamicciola non sa come andare avanti? I tassisti fanno finta di non capire che non c’è più passeggio? Quelli di Silvitelli non vedono il problema perché Annalisa fa brutte figure? Si, tutto vero. Casamicciola è in ginocchio e questi signori se ne fregano “in tutte le lingue del mondo”.

Dal 26 novembre, o meglio, da quando si è riaperta la SS 270, la Regione Campania non è riuscita a garantire continuità territoriale su Casamicciola e ha girato le spalle alla comunità colpita dalla calamità naturale del 26 novembre.

E’ la stessa Regione che sperperato soldi pubblici per far navigare, spesso vuoto, un aliscafo di notte nel golfo di Napoli in occasione di Procida Capitale e che non riesce a garantire un traghetto che possa trasportare turisti, cittadini e auto da Pozzuoli a Casamicciola.

La questione porto è molto chiara. Il 26 novembre ha modificato – poco – le barimetrie del fondale e ha reso il porto di Casamicciola non “operativo” per i tradizionali traghetti di linea e, per questo, il Commissario Legnini si è candidato al campionato “facciamo il miracolo dell’escavo”.

A questo problema, grosso!, la Regione Campania ha aggiunto anche i lavori per il rifacimento del pontile degli aliscafi dato in concessione alla Snav. Lavori che sulla carta dovrebbero durare 100 giorni e che, però, fino al 3 maggio, non erano così importanti tanto che il pontile veniva usato regolarmente. Senza traghetti di linea e solo con alcune corse dell’Agata, Casamicciola è in ginocchio.

La Regione Campania, al fine di favorire la campagna elettorale dell’autista di Bonavitacola a Casamicciola, non ha fermato questi lavori e, nei fatti, ha reso impraticabile la banchina commerciale del porto per tutto il tempo dei lavori del pontile! Si, avete capito bene, per fare i lavori al Pontile, i traghetti di linea non possono più attraccare a Casamicciola almeno di stravolgimenti totali sulle linee e tanto altro.

Nel frattempo, se proprio vogliamo dirla tutta, con i lavori al pontile turisti e residenti saranno costretti ad attendere l’imbarco al sole e sotto la pioggia perché non è stata prevista nessuna infrastruttura e perché l’area di cantiere riduce ancora di più lo spazio di manovra. Anche delle auto che, forse, dovrebbero tornare a transitare per Casamicciola!

Questa è la sintesi di una situazione imbarazzante. Imbarazzante perché è collegata solo ed esclusivamente ad esigenze elettorali di Casamicicola. In pratica, Bonavitacola (politicamente parlando) ha consentito che si portasse avanti la follia della candidata al consiglio comunale che lo scorrazza per Ischia e ha ostacolato (politicamente!) quelle che, invece, avrebbero ridotto o mitigato i problemi.

Quale ad esempio? Dirottare tutte le corse in aliscafo a Casamicciola. Anche solo della Caremar, la compagnia che riceve ancora contributi dalla Regione e che, lo scorso anno, come detto, ha ricevuto danari per far navigare un aliscafo nella notte per Procida Capitale! La Regione ha girato le spalle a Casamicciola perché Bonavitacola doveva sostenere la campagna elettorale di Silvitelli e qualche altra.

IERI MATTINA, come annunciato, 50 commercianti hanno protestato, sotto la pioggia, affinché la Regione bloccasse i lavori al pontile. Un sit in che è partito dal porto di Casamicciola, che ha vissuto attimi di ridicolo confronto politico allo sbarco e che poi si è trasferito presso il Capricho di Casamicciola. Qui, il sub commissario Chietti ha interloquito con i rappresentanti di Commercianti, Albergatori e tassisti (arrivati solo a fine manifestazione perché, forse, a loro non interessa che non c’è nessuno che gli chiede una corsa…). Il confronto schietto, educato e ben coordinato dagli uomini del Vicequestore Ciro RE si è concluso con un aggiornamento al ricevimento di una risposta dalla Regione Campania. A cosa? Ad una nota del comune di Casamicciola inviata il 19 aprile! Pensate un po’, quasi un mese fa…