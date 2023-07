E adesso l’intelligenza artificiale è capace di fare scouting nel calcio

L’intelligenza artificiale cambia il modo di fare calciomercato: come può aiutare gli scout a scegliere ed analizzare i giocatori

Il calcio è in continuo movimento. Da sempre. Sia per quanto riguarda lo sport giocato vero e proprio sia per tutto ciò che gli sta attorno: sponsor, tifoserie e ovviamente il calciomercato – oggi uno degli aspetti più determinanti per le società, soprattutto durante la sessione estiva. La compravendita di giocatori fra diversi club, infatti, influenza in maniera netta le partite e i campionati, e quindi anche tutto il mondo delle scommesse sportive – sia per chi si affida ai centri fisici sia per coloro che invece optano per i casino online bonus senza deposito immediato.

Come tutto il resto, però, anche il calciomercato sta cambiando. Trattare con giocatori e procuratori è diventato più difficile e i soldi che girano sono nettamente superiori rispetto ai budget di qualche anno fa. In aiuto delle società, però, c’è come al solito la tecnologia.

Ma attenzione: non si tratta dei classici strumenti “da campo” come il Var o la Goal Line Technology, bensì di piattaforme in grado di fornire dati e panoramiche specifiche su giocatori ed operazioni di calciomercato. Come? Tramite l’Intelligenza Artificiale.

Numeri e statistiche nel calciomercato: il lavoro oscuro degli scout

Da fuori, logicamente, i tifosi non conoscono tutte le complesse dinamiche interne che stanno dietro all’acquisto di un determinato calciatore: loro vedono solo il risultato finale. Gli addetti ai lavori invece sanno bene che, soprattutto oggi, portare a casa un’operazione come si deve è piuttosto difficile. Al di là delle possibili complicazioni con la controparte e con il ragazzo stesso, spesso è complessa anche la scelta del giocatore su cui puntare.

Se una squadra cede un determinato calciatore, deve poi trovarne un sostituto che sia quantomeno all’altezza del precedente. Azzeccare però il profilo adatto è tutt’altro che semplice, poiché le considerazioni da effettuare sono molteplici.

Non si tratta solo di analizzare il valore assoluto del calciatore individuato, o parametri “semplici” come l’età, il numero di presenze fatte, di gol realizzati o di assist forniti. Esistono infatti molte più statistiche dettagliate che però sono fondamentali per non sbagliare investimento; si tratta di numeri più “nascosti”, a seconda del ruolo, del tipo di giocatore e delle esigenze del club, che devono esser ben analizzati ed interpretati da parte degli scout per regalare al proprio tecnico la rosa più forte possibile per affrontare la stagione che verrà.

L’Intelligenza Artificiale e il nuovo calciomercato

Ora però tutto ciò sta cambiando. O meglio, si sta evolvendo. Le tecnologie avanzate – oggi definite “Intelligenza Artificiale” – vengono in soccorso proprio di coloro che devono analizzare migliaia di numeri e prendere decisioni estremamente delicate, sulle quali poi verterà la stagione dell’intera squadra.

Negli ultimi anni si stanno quindi affermando strumenti, piattaforme ed applicazioni che si affidano proprio all’AI. Per definizione, l’Intelligenza Artificiale è quel sistema tecnologico intelligente in grado di dare risposte, fare analisi e fornire soluzioni in tempo reale il più possibile vicino a quelle della mente umana. Ovviamente però, tutto ciò è effettuato in maniera artificiale, cioè da un computer.

Nel caso del calcio odierno, l’Intelligenza Artificiale sta davvero lasciando il segno. Gli strumenti più avanzati lavorano per trovare uno specifico risultato sulla base di un input iniziale datogli dall’utente. In termini di calciomercato, sempre più società e scout stanno utilizzando questa modalità per cercare i profili di calciatori più adatti alle proprie caratteristiche di gioco, oltre che ovviamente alle finanze della proprietà.

L’AI ti permette di ottenere in pochi secondi una lista coerente di calciatori ritenuti perfetti per le necessità del club, sulla base di valori ed attributi filtrati da chi sta effettuando la ricerca. In questo modo, tutte le operazioni di analisi diventano più semplici e veloci.

L’Intelligenza Artificiale, insomma, non sembra più esser solo il futuro. Bensì anche il presente. Nel calcio come nel lavoro.