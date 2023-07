E a Ischia spunta un “giglio saur(in)o”

Ci sono scelte amministrative che, se non le si inseriscono nella perversa gestione del consenso spicciolo dei consiglieri comunale di Ischia, è impossibile riuscirne a trovare un senso. Hai voglia di cantare “voglio trovare un senso” con Vasco Rossi, non ci riesci.

La facezia amministrativa che affolla le menti di questi amministratori allo sbaraglio riesce a toccare punte di incredibile scemità. Quello che vedete è un giglio piazzato per dare fastidio ai residenti e ai turisti. Per limitarne la sicurezza e per rendere meno agevole l’accesso alla spiaggia di San Pietro.

Un giglio installato perché gli amichetti del sindaco devono continuare a mostrare queste insulsa prevaricazione contro tutti. Se non avessimo vissuto quella zona per anni, se non avessimo vissuto quella spiaggia nei tempi recenti, se non avessimo assistito alla trasformazione di quel vicolo, beh, forse oggi potremmo avere qualche remora a parlare, ma parliamo perché sappiamo.

A chi serve quel giglio? A chi fa felice? All’amichetto del consigliere comunale che vuole fare la “cammurria” nei confronti di quanti vivono la zona e di quanti ci lavorano?

Per bloccare 30 metri di vicolo ad improbabili autovetture (negli anni scorsi bastava il vigile che si affacciava un paio di volte) si mette a rischio l’accesso di un autoambulanza, di un soccorso urgente, magari l’accesso di un’auto a servizio di disabili che potrebbe avere accesso alla spiaggia attraverso i bagni della zona che sono attrezzati?

A qualcuno da fastidio il camion della nu? Sono meglio i carrelli che fanno casino? Sono meglio le buste volanti? Sono meglio altre soluzioni? A chi serve questo giglio inutile? Questo giglio d’inciampo? Ma, soprattutto, perché limitare il potenziale accesso libero ad un mezzo di soccorso? Per far contento chi scrive il vostro cognome sulla scheda elettorale? Assurdo!