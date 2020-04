Due scosse di terremoto di magnitudo 3.7 e 2.9 nel Pavese

ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 e’ stato registrata alle 11.53 a un chilometro a est di Montalto Pavese (Pavia), a una profondita’ di 32 km. Lo segnala l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia. In precedenza, alle 7.16 di questa mattina, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 nella zona a 4 km a est di Brallo di Pregola (PV), a una profondita’ di 17 km. La scossa piu’ forte e’ stata avvertita anche a Pavia e in alcune zone della provincia di Milano. Non si registrano comunque danni a persone o cose.

(ITALPRESS).