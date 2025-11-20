Due ore di udienza per la frana di Casamicciola. Ora si attende la decisione del GIP: processo o archiviazione

Il GIP Nicola Morrone ha ascoltato questa mattina il lungo confronto tra il Pubblico Ministero, il dottor Canale, e gli avvocati delle persone offese chiamati a discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica. Due ore intense, dove la mole delle memorie già depositate si è intrecciata con un dibattito serrato, destinato a sfociare nella decisione finale: avviare un processo oppure fermarsi qui. Tutto ruota attorno a questo bivio, che affida al giudice per le indagini preliminari il compito di pronunciare quella che sarà la prima parola di un processo o, al contrario, l’ultima di un’indagine destinata a chiudersi.

L’udienza odierna, in realtà, ha avuto un obiettivo molto concreto: stabilire se esistono le condizioni per affrontare un processo o se, invece, l’inchiesta sulla frana che ha portato via dodici vite debba arrestarsi alla fase preliminare. Il dottor Canale ha difeso la propria impostazione e respinto le ricostruzioni proposte dalle difese rappresentate dagli avvocati Cristiano Rossetti, Massimo Stilla, Alfredo Sorge, Domenico Puca, Raffaele Di Meglio e Gianluca Palomba. In aula anche alcuni familiari delle vittime, insieme a qualche presenza discutibile, già protagonista della spiacevole sceneggiata del “doppio avvocato illegale”.

Secondo quanto trapelato, il Pubblico Ministero ha ribadito di aver riscontrato “gravi omissioni”, ma ha anche spiegato che la ricostruzione dei fatti non avrebbe consentito di individuare un reato né i possibili responsabili. Una combinazione che, nelle intenzioni della Procura, avrebbe reso impossibile formulare una ragionevole previsione di condanna. Durante la discussione, pare che qualcuno abbia usato il termine “defaillance” come sinonimo di omissione. Una scelta lessicale che non è passata inosservata e che, nel contesto di una tragedia di questa portata, assume addirittura i tratti della beffa.

L’avvocato Cristiano Rossetti ha insistito su due punti. Il primo riguarda la dimensione stessa della tragedia, che imporrebbe un processo pubblico e un contraddittorio pieno dinanzi a un giudice, anche se l’esito finale dovesse essere un’assoluzione. Il secondo è la gravità del fatto che, pur riconoscendo “gravi omissioni”, le indagini non siano riuscite a identificare nemmeno un reato né un imputato. Rossetti ha richiamato il processo per l’alluvione del 2009, caratterizzato dalle stesse mancanze e da un analogo fallimento nelle attività di protezione civile. In entrambi i casi, mancarono monitoraggio, allerta, evacuazione e interventi di mitigazione del rischio. Una continuità inquietante, che nemmeno il sisma del 2017 ha spezzato.

Nel corso del confronto si è acceso anche un dibattito tecnico sul tema dell’indicazione dei responsabili. L’indagine, ricordiamolo, è stata aperta contro ignoti e non spetta certo alle persone offese indicare nomi e cognomi. È un compito che appartiene alla Procura, non alle vittime.

Gli avvocati Massimo Stilla, Raffaele Di Meglio, Gianluca e Aniello Palomba, hanno riaffermato con forza che l’opposizione alla richiesta di archiviazione non è solo fondata, ma necessaria per garantire che la vicenda approdi finalmente in un contesto processuale completo e trasparente. Le omissioni già riconosciute, gli atti tecnici non acquisiti, la mancata valutazione del quadro normativo post-sisma 2017 e la lunga sequenza di segnali ignorati rendono impossibile considerare chiusa questa storia senza una verifica giudiziaria piena. La portata della tragedia del 26 novembre 2022 impone un percorso rigoroso, nel quale ogni decisione venga assunta alla luce del contraddittorio e delle prove, non attraverso un atto unilaterale che priverebbe la comunità di Casamicciola e le famiglie delle vittime del diritto alla verità.»

Rivolgendosi al dott Marrone, inoltre, hanno chiesto che il Giudice disponga il completamento delle indagini, acquisendo tutto il materiale tecnico, scientifico e normativo necessario a ricostruire l’intera catena delle responsabilità. “La frana del Celario – hanno detto a Il Dispari – non può essere derubricata a evento imprevedibile, né può essere affrontata ignorando quegli studi, quelle relazioni e quelle segnalazioni che avevano già descritto, con precisione, il rischio in atto. Per questo riteniamo che solo un processo potrà restituire al Paese, e a chi ha perso i propri cari, un esito fondato sui fatti e non sulle omissioni. La giustizia non può fermarsi qui.”

Resta il versante sociale di questa vicenda. A quasi tre anni da quella tragica alba del 26 novembre 2022 non esiste ancora una ipotesi di reato. È una ferita collettiva, resa più dolorosa dalla possibilità che tutto si chiuda con una scelta unilaterale della Procura, senza l’approdo a un dibattimento pubblico in cui ricostruire davvero ciò che accadde prima che dodici persone perdessero la vita. Una prospettiva che pesa come un macigno sulla comunità di Casamicciola e sull’intera isola.